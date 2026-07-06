לוחם מילואים שנפטר בנסיבות טראגיות הותיר חברת מיזוג אוויר משגשגת עם עשרות פרויקטים פעילים • בתו הקטינה בת ה-12 ניצבה בפני קריסה כלכלית • השופטת אישרה את המהלך שהציל את העובדים והלקוחות | הצלה בדקה התשעים (משפט)
אלקטרה מיזוג אוויר, המובילה את שוק מיזוג האוויר, מציגה את סדרת מזגני היוקרה 'אקסלוסיב אייר' עם פונקציונאליות כפולה וחדשנית, גם מיזוג אוויר יעיל וחסכוני וגם הפצת ריח יוקרה לריענון ובישום חלל האוויר (חדשות צרכנות)
זה לא סוד: אוויר מזוהם הוא סכנה לבריאות. הוא גורם מידי שנה לתמותה של כ-3.5 מיליון איש ברחבי העולם ולהתפתחות מחלות שונות. ב-2019 הוגדר ע״י ה-OECD כאיום הסביבתי הגדול ביותר על בריאות הציבור. מה שאנחנו פחות יודעים, הוא שגם לאוויר שאנחנו נושמים בבית שלנו, הסביבה המוגנת, יש תפקיד מרכזי בבריאות שלנו.
אז מה אנחנו עושים ויכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו? (צרכנות, מקודם)