הטרגדיה, היתומה והשופטת שהחליטה: "לא ניתן לעסק לקרוס"

בעולם העסקים החרדי ליוו השבוע בדרכו האחרונה איש עשייה שהיה הרוח החיה מאחורי חברת מיזוג אוויר מובילה. המנוח, שהיה מוכר בזכות פועלו המקצועי בעשרות אתרי בנייה מרכזיים ברחבי הארץ, שילם מחיר אישי כבד על מסירותו למדינה.

מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', התייצב המנוח לשירות מילואים ממושך, כשהוא מותיר מאחוריו את עסקי החברה המשגשגים. לאחר מאות ימי לחימה שבהם הניח את חייו בכף, הכריעו אותו החיים בנסיבות טראגיות שהותירו את משפחתו, עובדיו ושותפיו לענף המומים וכואבים.

חלל ניהולי מוחלט

מותו הטראגי הותיר את החברה, שהייתה מפעל חייו, בחלל ניהולי מוחלט ובסיכון לקריסה מיידית. בתו הקטינה בת ה-12, שכמובן אינה יכולה להיות מעורבת בעסקים, ניצבה בפני מציאות מורכבת. גרושתו של המנוח לא הייתה מעורבת בעסקיו כלל, והחברה נותרה ללא הגה.

בפני בית המשפט נפרשה תמונה של עשרות לקוחות, נושים ועובדים הניצבים בפני שוקת שבורה. 44 אתרי בנייה פעילים היו תלויים בהמשך פעילות החברה, ועשרות משפחות של עובדים חששו לפרנסתם.

צעד דחוף בימי השבעה

בצעד דחוף שהוגש לפתחה של השופטת נועה גרוסמן עוד במהלך ימי השבעה, ביקשו הנאמנים למנוע את פירוקה של החברה. המטרה: למנוע קריסה כלכלית ומצוקה פיננסית לעשרות מעורבים בפרויקטים שבהם החברה הייתה שותפה מרכזית.

השופטת גרוסמן, בהחלטה שמשלבת רגישות אנושית וחובה משפטית, אישרה את מכירת פעילות החברה לרוכשת שתמשיך את דרכה. "ההליך נשמר בהוגנות ומשרת את מטרות החוק", פסקה השופטת, תוך שהיא מדגישה כי עסקת המכר היא הדרך היחידה להבטיח את רציפות הפרויקטים ולמנוע פיטורי עובדים.

צוואה עסקית הולמת

בזכות ההחלטה, 44 אתרי בנייה ימשיכו לקבל מענה מקצועי, והידע הרב שנצבר בחברה לא ירד לטמיון. עשרות עובדים שמרו על מקום עבודתם, ולקוחות רבים המתינו בדאגה קיבלו הבטחה להמשך השירות.

המקרה מדגים את המורכבות שבה ניצבות משפחות שכולות כאשר בעל העסק היה גם המנהל הבלעדי. ההחלטה המהירה של בית המשפט, שניתנה תוך ימים ספורים, מנעה נזק כלכלי עצום ושימרה את מורשתו המקצועית של המנוח.

כך, במקום קריסה וסגירה, זכתה החברה להמשך חיים עסקיים – צוואה הולמת למי שנתן את כל כולו למען המדינה ומשפחתו.