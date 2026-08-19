מכה מהשופט: העירייה ניסתה לעקוץ יורש תמים והפסידה

בית פרטי | המחשה ( צילום: יהודה גליקמן )

בפסק דין חריג ומהדהד, ביטל השופט נאיל מהנא מבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים חוב ארנונה בסך כמאה אלף שקל שעיריית ירושלים ניסתה לגבות מאזרח שמעולם לא החזיק בנכס המדובר. השופט הטיח ביקורת קשה בהתנהלות העירייה, שאותה כינה "עצימת עיניים מכוונת ושימוש פסול לרעה בכוח הסטטוטורי".

הפרשה המשפטית החלה בנכס מסחרי ברחוב אל ואד בבירה, שהוחזק משנת 1988 בשכירות מוגנת. לאחר פטירת השוכר המקורי, המשיך בנו להחזיק במקום ולהפעיל בו חנות בדים, מבלי שהעירייה עודכנה כנדרש על חילופי המחזיקים. כאשר נודע לעירייה על כך במאי 2019, היא בחרה במסלול עקום במקום לפעול כנגד המחזיקים בפועל. במקום לרדוף אחרי המחזיקים האמיתיים בזמן אמת, שיגרה העירייה דרישת תשלום לנתבע, שהינו אחד מעשרות יורשים חסרי זיקה מעשית לפעילות בנכס. כאשר זה לא השיב מיד לפנייתה, נקטה העירייה צעד קיצוני ורשמה אותו כמחזיק רטרואקטיבית מתחילת תקופת השכירות בשנת 1988 - למעלה משלושה עשורים אחורה.

ארנונה עם הנחה לנכה ( צילום: באדיבות )

"התנהלות נגועה בחוסר תום לב"

בבית המשפט טענה העירייה כי הייתה רשאית לעשות זאת מכוח פקודת העיריות בהיעדר הודעה על חילופי מחזיקים. מנגד, הנתבע טען כי מעולם לא דרך רגלו בנכס או עשה בו שימוש, והאשים את העירייה בהתרשלות חמורה, שיהוי ניכר וגבייה בחוסר תום לב מובהק.

השופט מהנא קיבל את עמדת הנתבע וקבע כי התנהלות העירייה נגועה בעצימת עיניים מכוונת ובשימוש פסול לרעה בכוחה הסטטוטורי. בפסק הדין הודגש כי העירייה השתהתה שנים רבות וניסתה לגלגל חובות ישנים לפתחו של אדם שלא ידע על קיומם, רק משום שנכשלה בגבייה מהמחזיקים האמיתיים.

השופט הבהיר כי בנו של השוכר המוגן היווה את "הרוח החיה" מאחורי הפעלת החנות, והעירייה הייתה צריכה לפעול כנגדו ולא לנסות להטיל את החוב על יורש מרוחק שאין לו כל זיקה לנכס. "מדובר בניסיון גבייה דרקוני ובלתי הוגן", נכתב בפסק הדין.

התביעה נדחתה לחלוטין

בשל כך, התביעה נדחתה לחלוטין, הודעת צד ג' בוטלה, והעירייה חויבה לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 15,000 שקל. פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בסוגיית גבייה רטרואקטיבית של ארנונה ממי שאינם מחזיקים בפועל בנכס.

גורמים משפטיים מעריכים כי פסק הדין עשוי להשפיע על מקרים דומים בהם רשויות מקומיות מנסות לגבות חובות ישנים מיורשים או בעלים רשומים שאין להם זיקה מעשית לנכס. ההלכה שנקבעה מדגישה את חובת הרשות לפעול בתום לב ולגבות חובות מהמחזיקים האמיתיים בזמן אמת, ולא לנסות לגלגל אותם למי שאינו אחראי.

עיריית ירושלים טרם הגיבה לפסק הדין. יצוין כי זהו אחד ממקרים רבים בהם בתי משפט מטיחים ביקורת בניסיונות גבייה בלתי הוגנים של רשויות מקומיות, תוך הדגשת הצורך באכיפה מידתית והוגנת של חובות ארנונה.