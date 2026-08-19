שני מקרים מדאיגים של הכשות נחש בילדים תועדו בשבועיים האחרונים במרכז הרפואי העמק בעפולה. ילד בן 12 מנוף הגליל הוכש על ידי נחש צפע בזמן ששיחק עם חבריו בשכונה, ופעוט בן שנתיים מיישוב בעמק יזרעאל פונה לבית החולים עם נפיחות משמעותית ורגל שהכחילה. בשני המקרים הצוותים הרפואיים פעלו במהירות והצליחו לייצב את מצב הילדים.

האירועים מצטרפים לשורה של מקרי הכשות נחשים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ, כאשר הרופאים מזהירים כי בחודשי הקיץ, עם עליית הטמפרטורות, גוברת פעילותם של נחשים ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד.

"ראיתי משהו חום בקצה המגירה"

הילד בן ה-12 תיאר את רגעי האימה: "במהלך משחק עם חברים בשכונה פתחתי מגירה בתוך ה'מחנה' שהקמנו. ראיתי בקצה המגירה משהו חום שמסתבר שזה היה הנחש והוא הכיש אותי במהרה". הילד הוסיף כי ניסה לשמור על קור רוח ולא לזוז, כפי שלמד. "זה כאב ומקום ההכשה התנפח מיד", סיפר.

לוכד נחשים שהגיע למקום לאחר האירוע זיהה כי מדובר בנחש צפע - אחד מהנחשים הארסיים ביותר בישראל. הילד טופל ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ולאחר שמצבו השתפר הועבר להמשך טיפול ומעקב במחלקת ילדים.

אביו של הילד ביקש להעביר מסר חשוב לציבור: "חשוב להדגיש שבמקרה של הכשת נחש או חשד להכשה יש להזעיק עזרה ולא לזוז. אם הבן שלי היה מחליט לרוץ לבית, שהיה במרחק של מספר דקות הליכה ממנו, הרעל היה מתפשט בגופו וגורם לסכנת חיים מיידית".

פעוט בן שנתיים עם רגל כחולה

כשבוע קודם לכן הגיע למרכז הרפואי העמק ילד בן שנתיים מיישוב בעמק יזרעאל לאחר שהוכש ברגלו על ידי נחש. הפעוט הובהל לבית החולים כשהוא סובל מנפיחות משמעותית ומרגל שהכחילה - סימנים המעידים על חדירת ארס לגוף.

גם במקרה זה הצוותים הרפואיים פעלו במהירות והעניקו טיפול מציל חיים. מצבו של הפעוט התייצב והוא שוחרר לביתו לאחר מעקב רפואי.

הנחיות חשובות למניעת הכשות

ד"ר רונן פומפ, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה בילדים במרכז הרפואי העמק, מסביר כי ניתן לצמצם את הסיכון להיתקלות בנחשים באמצעות מספר פעולות פשוטות: "כדי להימנע מהכשה הקפידו שבחצר או סביבת הבית לא יהיו ערימות אשפה או חפצים שנחשים יכולים להסתתר בהם. חשוב לוודא לא לדחוף יד מתחת לאבנים, או מאחורי חפצים שלא רואים, כי כך מתבצעות רוב ההכשות".

ד"ר פומפ הדגיש את חשיבות התגובה הנכונה במקרה של הכשה: "בסביבת אדם שהוכש, חשוב להרגיע את האדם, לקבע את האיבר הנפגע כדי שהארס לא יתפשט, ולקרוא כמה שיותר מהר למד"א שיפנה אותו לבית החולים, שם ניתן לנטר אותו ולטפל בהכשה".

הרופאים מזהירים כי צפע ארץ-ישראלי, המצוי בכל חלקי המדינה, נחשב לארסי ומסוכן במיוחד. בלוטות הארס שלו ממוקמות בחלקה האחורי של הגולגולת ומקנות לראש מבנה משולש אופייני. הארס מוזרק דרך שיני הארס החלולות ועלול לגרום לנזק חמור ואף למוות במקרים קיצוניים.