תבעו 37 אלף על 10 ימים בדובאי - וקיבלו פירורים

דובאי - צילום: משרד התקשורת של ממשלת דובאי 10 10 0:00 / 0:43 דובאי | צילום: צילום: משרד התקשורת של ממשלת דובאי

חופשה חלומית בדובאי הפכה לסיוט מתמשך עבור בני זוג ישראליים, שמצאו את עצמם תקועים בעיר הזרה למשך עשרה ימים מטלטלים. כשהשמיים נסגרו והטיסה לישראל בוטלה באחת ב־2 במרץ 2026 במסגרת מבצע 'שאגת הארי', הם נותרו מנותקים בארץ זרה עם הוצאות שהלכו וגדלו - והובילו בסופו של דבר למאבק משפטי עיקש מול חברת אל על.

התביעה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בבת ים דרשה פיצוי של 37,700 שקל. בני הזוג טענו כי הביטול הותיר אותם חסרי אונים, והם נאלצו לשאת בהוצאות כבדות עבור בתי מלון, מזון ונסיעות. בנוסף, הם דרשו פיצוי נפרד בגין אובדן הכנסה של הבעל שעובד כאינסטלטור עצמאי, עוגמת נפש ופיצוי לדוגמה. עמדת אל על: נסיבות ביטחוניות קיצוניות מנגד, אל על הציגה עמדה נחרצת לפיה ביטול הטיסה לא היה בשליטתה, אלא נבע מנסיבות ביטחוניות קיצוניות שנכפו עליה בעקבות סגירת השמיים המוחלטת. החברה הדגישה כי עשתה ככל יכולתה להשיב ישראלים לארץ, וכי בני הזוג כבר קיבלו החזר מלא עבור כרטיסי הטיסה והמושבים. תקדים בעיתונות החרדית: המודיע ישלם 230 אלף שקל | זו הסיבה קובי ישראל | 16.08.26 קיצרו את השבת כדי לחסוך: 7.5 מיליון שקל תביעה נגד דומינוס דניאל הרץ | 16.08.26 עוד טענה אל על כי על פי דין, הזכאות לשירותי לינה במצבי קיצון מוגבלת לשני לילות בלבד, ולכן אין לחייב את החברה במלוא ההוצאות לאורך כל עשרת הימים שבהם נתקעו בני הזוג בדובאי. פסק הדין: קבלה חלקית של התביעה השופטת שר סנדר מקובר קיבלה את עמדת אל על במלואה בנוגע לנסיבות ביטול הטיסה. בפסיקתה הדגישה כי 'הנסיבות שהביאו לביטול טיסת התובעים היו נסיבות קיצוניות שנכפו על הנתבעת' עקב פרוץ המלחמה וסגירת השמיים. בהתאם לכך, נדחו הדרישות לקבלת פיצוי סטטוטורי, פיצוי בגין אובדן הכנסה ופיצוי בגין עוגמת נפש.

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במסגרת בחינת הקבלות שהוצגו, דחה בית המשפט הוצאות שלא הוכרו כמו מספרה וביגוד, אך בחן את הוצאות הלינה, המזון והנסיעות בהתאם לחוק שירותי תעופה. השופטת קבעה כי לנוכח המצב הביטחוני החריג והנסיבות שנכפו על החברה, הזכאות לשירותי לינה מוגבלת לשני לילות בלבד.

בסופו של דבר, מתוך תביעת ענק של 37,700 שקל, חויבה אל על לשלם לבני הזוג סכום מצטבר של 5,677 שקל עבור מלון, מזון ונסיעות, בתוספת כ־900 שקל עבור הוצאות משפט. שאר רכיבי התביעה נדחו.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב בנושא אחריות חברות תעופה במצבי חירום ביטחוניים, ומבהיר את גבולות החבות של חברות התעופה כאשר מדובר בנסיבות קיצוניות שאינן בשליטתן. עם זאת, הוא גם מדגיש כי גם במצבים כאלה, קיימת חובה מסוימת לסייע לנוסעים שנתקעו.