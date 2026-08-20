18 אלף שקל במיידי: הדייר הסרבן חטף סטירה משפטית

פסיקה חדה ומרתקת של המפקחת על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, מעניקה תמרור אזהרה ברור לכל מי ששוקל לסרב לשלם את חלקו בהוצאות הבית המשותף: אין עושים דין לעצמך, גם אם לדעתך ההחלטה שהתקבלה באסיפה אינה תקינה.

המקרה התרחש במגדל יוקרה בן 51 קומות בתל אביב, המאכלס 151 דירות. בינואר 2024 החליטו הדיירים ברוב מוחלט – 73% מהמשתתפים באסיפה – על פרויקט שדרוג ושיפוץ למבואת הכניסה של הבניין. אולם אחד מבעלי הדירות, המתגורר דרך קבע מעבר לים, החליט באופן חד-צדדי לסגור את הברז ולסרב לשלם את חלקו היחסי שעמד על 11,288 שקל.

טענות טכניות מול עיקרון הסדר הציבורי

הדייר הסרבן ביסס את עמדתו על טענה טכנית: לשיטתו, ההצבעה המקוונת שהתקיימה לא תאמה את תקנון הבית המשותף, ולכן מדובר בהחלטה בטלה שאינה מחייבת אותו. מנגד, נציגות הבית עמדה על עיקרון ברור: גם אם קיים פגם טכני כזה או אחר, הדרך לטפל בכך היא אך ורק דרך ערכאות משפטיות – ולא באמצעות הטלת הנטל הכלכלי על שאר השכנים.

המפקחת הבכירה קיבלה את עמדת הנציגות במלואה והציגה השוואה מאירת עיניים: היא דימתה את אסיפת בעלי הדירות ל'בית המחוקקים' של הבית המשותף, ואת נציגות הבית ל'ממשלה' המוציאה לפועל את ההחלטות שהתקבלו כדין.

חזקת תקינות וחובת פעולה משפטית

המסר המרכזי שעלה מהפסיקה הוא ברור וחד-משמעי: החלטה שהתקבלה באסיפת בעלי דירות מחייבת את כולם כל עוד לא בוטלה כדין בבית משפט. דייר שבוחר להפסיק לשלם על דעת עצמו, מבלי להשיג צו מניעה זמני בזמן שהעבודות מתבצעות, מפר את הסדר הציבורי בבניין.

במקרה הנדון, הדייר לא טרח להגיש בקשה לצו מניעה זמני בזמן אמת, כאשר עדיין היה אפשר למנוע את ביצוע השיפוץ. במקום זאת, הוא בחר לנקוט בדרך של 'עושה דין לעצמו' – סירב לשלם ורק לאחר מכן הגיש תביעה. אלא שבשלב זה השיפוץ כבר הושלם והפך ל'מעשה עשוי', מה שהפך את תביעתו למעשה ללא תוחלת.

המחיר הכבד של הפרת הסדר

בסופו של דבר, תביעתו המקורית של הדייר נמחקה לאחר שהשיפוץ כבר הושלם, והוא חויב במלוא הסכום שסירב לשלם בתוספת הוצאות משפט כבדות. סך החיוב הסופי הגיע ל-18,288 שקל – כמעט פי שניים מהסכום המקורי שהיה עליו לשלם.

הפסיקה מהווה תקדים חשוב בנושא ניהול בתים משותפים ומזכירה שלכל דייר עומדות זכויות משפטיות ברורות לערער על החלטות שלדעתו אינן תקינות – אך הדרך לעשות זאת היא דרך המערכת המשפטית, ולא על ידי סירוב חד-צדדי לשלם שפוגע בכלל הדיירים.

כפי שקבעה המפקחת, הערבות ההדדית בין השכנים והשמירה על הסדר הציבורי בבניין קודמים לכל מחלוקת אישית. מי שחושב שנפל פגם בהחלטה – שיפנה לבית המשפט בזמן אמת, ולא יטיל את הנטל על שאר הדיירים.