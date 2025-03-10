איראן
במהלך מפתיע:
לאחר שנים של עמידה
ברשימה השחורה של FATF,
היא מצטרפת לאמנה
הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT) | צעד שמטרתו,
יותר מאשר שינוי מדיניות
מהותי,
הוא לפתוח דלתות כלכליות
ולצמצם את הבידוד הפיננסי (העולם
הערבי)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)
תחקיר של 'ניו יורק טיימס' מעלה כי לישראל נודע בשנת 2018 דרך גורמי מודיעין על רשת מימון טרור ענקית של חמאס שהגיעה בשיאה לשווי של חצי מיליארד דולר | למרות המידע המודיעיני המוצק בישראל בחרו להתעלם | גורמים בכירים אומרים שהכסף שלא נחסם בזמן הוא שאיפשר את מימון מתקפת השבעה באוקטובר (בעולם)