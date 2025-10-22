איראן מצטרפת במהלך מפתיע לאמנה הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT), אך לא בשל רצון להימנע מטרור חלילה, אלא שבאו מים עד נפש בכל מה שקשור לכלכלה האיראנית, אחת התרומות לקשיים הכלכליים היא מהסיבה שאיראן מככבת ברשימה השחורה של כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) מאז פברואר 2020.

הרשימה השחורה כוללת מדינות "בעלות סיכון גבוה" בתחום הלבנת ההון ומימון טרור, שאינן משתפות פעולה עם הקהילה הפיננסית העולמית. המשמעות: סנקציות פיננסיות, קושי בגיוס אשראי והצפה של עלויות סחר, מציאות שהכבידה על המשק האיראני.

האחריות המרכזית של האמנה היא למנוע העברת כספים שמיועדים לטרור, על ידי שקיפות פיננסית, דיווח על פעילויות חשודות והגנה על המערכת הבנקאית. הצטרפות איראן מאפשרת לה להפחית את "פרמיית סיכון המדינה", להוזיל עלויות סחר ומימון ולהקל על חזרה הדרגתית למערכת הבנקאית הבינלאומית.

לאחר שנים של "מאבק וגרירת רגליים" הוכרז רשמית על הצטרפות איראן לאמנה. החוק הועבר לאישור בפרלמנט לאחר דיונים סוערים במועצה לאבחון האינטרס, וההצטרפות אושרה "על תנאי", איראן תפעל בהתאם לאמנה רק "במסגרת החוקה והחוקים הפנימיים שלה".

המהלך נתקל בהתנגדות גורמים קיצוניים בפרלמנט, שניסו למנוע את האישור, אך לא הצליחו. לפי מומחים כלכליים, המהלך אינו שינוי מדיניות מהותי, אלא הכרח כלכלי עמוק: יישום תקני CFT עשוי לחסוך למשק מיליארדי דולרים בשנה, לשפר את יחסי הבנקאות, להפחית עלויות סחר ולצמצם את הבידוד הפיננסי של איראן.