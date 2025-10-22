כיכר השבת
איראן מצטרפת לאמנה הבינלאומית למאבק במימון טרור - והסיבה מפתיעה

איראן במהלך מפתיע: לאחר שנים של עמידה ברשימה השחורה של FATF, היא מצטרפת לאמנה הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT)  |  צעד שמטרתו, יותר מאשר שינוי מדיניות מהותי, הוא לפתוח דלתות כלכליות ולצמצם את הבידוד הפיננסי (העולם הערבי)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163519472)

איראן מצטרפת במהלך מפתיע לאמנה הבינלאומית למאבק במימון (CFT), אך לא בשל רצון להימנע מטרור חלילה, אלא שבאו מים עד נפש בכל מה שקשור לכלכלה האיראנית, אחת התרומות לקשיים הכלכליים היא מהסיבה ש מככבת ברשימה השחורה של כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) מאז פברואר 2020.

הרשימה השחורה כוללת מדינות "בעלות סיכון גבוה" בתחום הלבנת ההון ומימון טרור, שאינן משתפות פעולה עם הקהילה הפיננסית העולמית. המשמעות: סנקציות פיננסיות, קושי בגיוס אשראי והצפה של עלויות סחר, מציאות שהכבידה על המשק האיראני.

האחריות המרכזית של האמנה היא למנוע העברת כספים שמיועדים לטרור, על ידי שקיפות פיננסית, דיווח על פעילויות חשודות והגנה על המערכת הבנקאית. הצטרפות איראן מאפשרת לה להפחית את "פרמיית סיכון המדינה", להוזיל עלויות סחר ומימון ולהקל על חזרה הדרגתית למערכת הבנקאית הבינלאומית.

לאחר שנים של "מאבק וגרירת רגליים" הוכרז רשמית על הצטרפות איראן לאמנה. החוק הועבר לאישור בפרלמנט לאחר דיונים סוערים במועצה לאבחון האינטרס, וההצטרפות אושרה "על תנאי", איראן תפעל בהתאם לאמנה רק "במסגרת החוקה והחוקים הפנימיים שלה".

המהלך נתקל בהתנגדות גורמים קיצוניים בפרלמנט, שניסו למנוע את האישור, אך לא הצליחו. לפי מומחים ים, המהלך אינו שינוי מדיניות מהותי, אלא הכרח כלכלי עמוק: יישום תקני CFT עשוי לחסוך למשק מיליארדי דולרים בשנה, לשפר את יחסי הבנקאות, להפחית עלויות סחר ולצמצם את הבידוד הפיננסי של איראן.

1
לצחוק או לבכות??
אוראל דוד

