יצרנית המלט הצרפתית לפארז' עומדת למשפט בפריז, והואשמה במימון חשאי של ארגון הטרור הרצחני דאעש וקבוצות המקושרות לאל-קאעידה, וזאת במטרה כדי לשמור על עסקיה בסוריה.

משפטם של חברת Lafarge הצרפתית ומנהליה לשעבר, שהואשמו ב"מתן תמיכה כספית לארגוני טרור" בסוריה, נפתח אמש בפריז. הדיונים בתיק היסטורי זה יימשכו עד ה-16 בדצמבר.

החברה ומנהליה מואשמים במתן תמיכה כספית לקבוצות ג'יהאדיסטיות, כולל דאעש, על מנת לשמור על פעילות מפעל המלט שלה בצפון סוריה.

לפי AFP, בנוסף ל-Lafarge, שנרכשה על ידי קבוצת Holcim השוויצרית בשנת 2015, יועמדו לדין בתיק גם מנכ"ל לפארז' לשעבר, ברונו לאפונט, חמישה מנהלים לשעבר שהיו מעורבים בשרשרת התפעולית והביטחונית של החברה, ושני מתווכים סורים, שאחד מהם מבוקש בצו מעצר בינלאומי.

הנאשמים עומדים בפני אישומים של "מתן תמיכה כספית לארגון טרור" ו"אי ציות לסנקציות פיננסיות בינלאומיות שהוטלו על סוריה בעקבות המהפכה ב-2011".

בכתב האישום שהוכרז על ידי שופטים צרפתים באוקטובר 2024, החברה ושמונה נאשמים התבקשו לעמוד לדין באשמת "מימון ארגוני טרור והפרת סנקציות פיננסיות".

בכתב האישום נכתב כי כל הנאשמים "ארגנו, אישרו, סייעו או יישמו מדיניות הכוללת מתן תמיכה כספית לארגוני טרור הפועלים בסביבת מפעל המלט באזור צ'לאביה בסוריה, במטרה לייצר רווח עבור הישות הכלכלית אותה שירתו, או, עבור חלקם, להבטיח ישירות רווח אישי".

תובעים צרפתים חושדים כי קבוצת לפארז' שילמה סכום כולל של כחמישה מיליון יורו לארגוני טרור בשנים 2013 ו-2014 באמצעות חברת הבת שלה לפארז' צמנט סוריה, כולל המדינה האסלאמית (דאעש) וחזית אל-נוסרה, המקושרת לאל-קאעידה.

בנוסף, נטען כי בוצעו תשלומים למתווכים כדי להגן על מפעל המלט בצ'לאביה, צפון סוריה, במהלך שנות הסכסוך שהחלו בשנת 2011.

החברה השקיעה 680 מיליון אירו במתקן, שנבנה בשנת 2010. בעוד שחברות רב-לאומיות אחרות עזבו את סוריה בשנת 2012, לאפארג' פינתה רק את עובדיה הזרים באותה תקופה והמשיכה להעסיק עובדים סוריים עד ספטמבר 2014, אז השתלט דאעש על המתקן.

ההליכים המשפטיים בפריז החלו בשנת 2017 בעקבות דיווחי חדשות ושתי תלונות נפרדות. התלונה הראשונה הוגשה על ידי ארגוני הסניפים הסוריים של החברה ו-11 עובדים לשעבר בגין "מימון טרור", בעוד שהתלונה השנייה הוגשה על ידי משרד הכלכלה בגין "הפרת האמברגו הפיננסי שהוטל על סוריה".