המיקרוגל הוא מוצר בסיסי היום בכל מטבח כחלק ממכשירי החשמל שבהם אנו עושים שימוש יום־יומי. למכשיר המיקרוגל יש יתרונות רבים שהפכו אותו עם השנים לחלק מהחיים של כולנו, שכן הוא מאפשר חימום מהיר, הפשרה ואפילו בישול ואפייה. ממדיו של המכשיר אינם גדולים והוא יכול לעמוד על משטח העבודה או להיות מוצב בתוך ארון המטבח. במטבחים רבים המוצר החשמלי נמצא על מדף בתוך ארון שלו דלת שאותה ניתן לסגור ולפתוח בהתאם לצורך, וכך הוא מתמזג עם עיצוב החלל.
אין לכם גז בהישג יד / לא רוצים ללכלך אותו ולקרצף שאריות ביצים מהמחבת על הבוקר? לכו על טכניקת המקושקשת במיקרוגל. יש המון דרכים לבשל ביצים במיקרוגל, אבל השיטה הזו היא לגמרי המועדפת עלינו: קלה, מהירה ומניבה תוצאה מעולה שכיף להתחיל איתה את היום - וכל זאת ב-3 מרכיבים בלבד (מתכונים, אוכל)
אתם יכולים להשקיע 15 דקות בחימום מוקדם של התנור ואז שעה נוספת באפיית תפוח האדמה שלכם, אבל למה שתעשו זאת כשתוכלו להכין במיקרו את תפוח האדמה שלכם בתוך 7 דקות בלבד? במיוחד בקיץ שבו הימים במילא לוהטים, מיקרוגל קומפקטי הוא החלופה המושלמת לאפייה (מתכונים, אוכל)
לפעמים, אתם משתוקקים לעוגיית שוקולד צ'יפס ביתית ואתם לא רוצים "להפוך" את המטבח בשביל להשיג אותה. הנה הדרך האידאלית למלא את משאלתכם לנשנוש מתוק לאחר ארוחת הערב, עם פינוק של מנה אחת (אם כי לא נשפוט אתכם אם תחליטו להכפיל את המתכון). אז תפסו את הספל האהוב עליכם וצאו לדרך (מתכונים, אוכל)
הבעיה: אתם מסתובבים בבית הריק ורוצים לנשנש משהו מזין, אבל לא מתחשק לכם להעמיד סיר שלם רק בשביל מנה אחת. הפתרון: המתכון הזה למקרונים וגבינה בספל, שמכינים בעשר דקות. זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לכם אי פעם. באחריות (מתכונים, אוכל)