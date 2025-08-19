האם מותר להשתמש במיקרוגל בצימר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור והיתר הקשורה לימי בין הזמנים. הגענו לאיזו דירה, או צימר, ויש שם מיקרוגל. אומר בעל הדירה, 'תשמע, אני פה לא מקבל רק דתיים. באים פה כל מיני אנשים. יכול להיות אתמול היה פה ערבי, שם פה נבלות וטרפות. בא פה גוי אחר, שם זה בשר, זה חלב'. האם מותר להשתמש במיקרוגל? האם זה כבר טרף?

רבותיי, מיקרוגל במהותו הוא שונה מכל תנור, ולכן הלכה למעשה - אפשר להשתמש במיקרוגל, לאו דווקא בצימר, גם במקומות עבודה, שיש כל מיני אנשים, לא שומרים תורה מצוות, זה שם בשר, זה חלב. יש פה יהודי דתי, הוא אומר 'מה אני יעשה'. אפשר להשתמש אם מכסים את המאכל בשני כיסויים. קח קופסה סגורה, תעטוף אותה בשקית, זה נקרא שני כיסויים. שני כיסויים, הדבר הזה מותר להשתמש במיקרוגל ללא חשש.

