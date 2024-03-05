קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, 'ונשמרתם' לקראת שבת: האם מותר להזמין מעלית עבור זקנים או נכים שמתקשים לרדת למקלט ברגל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
פרויקט המגורים באישור חבר המועצת, המבחן הפומבי לילדי תל אביב, הכתבה מכיכר השבת שמככבת בערוצי השטנה של חמאס, חנוכת הבית בבית שמש עם הנגיד המפורסם והרבנים והדריכות לקראת פרסום מסקנות ועדת החקירה של אסון מירון (מעייריב)
אם עד היום, איש לא ההין לחשוב על בניה לגובה בערים ובריכוזים חרדים, התוכנית המהפכנית של בניית מגדלי מגורים במתחם ישיבת חברון - טורפת את כל הקלפים | הוועדה המחוזית בירושלים אישרה את התוכנית הגרנדיוזית של ישיבת חברון לבניית מגדלי מדורים בני 30 קומות שעשויה להוביל לפתרון מצוקת הדיור | 'כיכר' עם כל הפרטים (חרדים)
ועדת הפנים אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק, לפיה בבית משותף שיש בו מעלית אחת, יוכלו רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון שבת. העלויות בגין התקנת מנגנון פיקוד השבת, לפי הצעת החוק שאושרה הבוקר, יחולו על הדיירים שביקשו את התקנת המנגנון. הפרטים המלאים