שניים מהחשודים בפרשת השחיתות במשרד השרה מאי גולן שוחררו היום למעצר בית, בעוד המשטרה מזמנת את האם של השרה לחקירה וממתינה להחלטתה של גולן האם להתייצב בעצמה לחקירה אליה זומנה | לפי דיווחים, אמה של גולן ברחה באמצע החקירה | גולן הגיבה לדיווחים שנאלצה להחזירה לביתה בעקבות מצבה הרפואי הרעוע (בארץ, חוק ומשפט)
לאחר חג הפסח אנחנו נכנסים לסוג של שגרה, עסקים ופעילות. קודם כל להוקיר את כל העבודה והמאמצים שטרחו הנשים והבנות סביב החג וההכנות אליו. שנית, עלינו לדעת כי בספרים הקדושים מובא שעיקר ההצלחה, ובדגש על פרנסה, היא בזכות האישה, ועל כן יש לכבדה (מאמרים)
הממשלה החלה להציג צעדי התייעלות תקציבית, התכנית תכלול את ביטול המשרד לקידום מעמד האישה ומעבר השרה מאי גולן למשרד לשוויון חברתי במקומו של עמיחי שקלי שיסתפק במשרד התפוצות | למרות המלחמה, בממשלה הנוכחית חברים 38 שרים, מספר שיא בכל הממשלות שהיו בישראל (חדשות)
הממשלה אישרה: אווה מדז'יבוז' היא מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי. השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, האמונה על הרשות לקידום מעמד האישה: "אווה מדז'יבוז' היא מנהיגה מובילה, אישה חזקה ובעלת ניסיון ניהולי עשיר, במגזר העסקי כמו במגזר הציבורי, ואין לי ספק שתצעיד את הרשות לקידום מעמד האישה להצלחות רבות" (אקטואליה)
נכון שלפני שנים רבות נשים חוללו מהפכה אדירה כדי שיוכלו לבחור, כדי שקולן יישמע, וכדי להגיע לרמת הכרה באישה כאדם בעולם ולא כפי שהתנהגו כלפני נשים דאז * נשות הכותל מצליחות להרוס כל פעם מחדש ולעוות את מה שהצליחו הגייבורות הנשיות בעבר להשיג, הן גורמות לריאקציה במעמדה של האישה, למה? לא ברור מה עובר עליהן (דעות)