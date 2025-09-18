ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ממשיכים לחקור את פרשת השחיתות במשרד השרה מאי גולן, כשהיום (חמישי) שוחררו למעצר בית שניים מהחשודים, המשך לשחרור ארבעת החשודים האחרים בתחילת השבוע.

השניים יישארו במעצר בביתם עד 21 בספטמבר, מעט לפני ראש השנה.

בינתיים, הצליחו החוקרים לזמן לחקירה את האם של השרה, במטרה לקבל הבהרות על מסמכים ונכסים הרשומים על שמה. החוקרים נתקלו בקושי ליצור עמה קשר בימים האחרונים, בשל מגורים משותפים עם בתה, הנמצאת בכנסת ומחוסנת.

במקביל, השרה גולן עצמה טרם התייצבה לחקירה, והודיעה ביום שני שלא תגיע "עד שישוחררו כל העצורים, שכל חטאם הוא שהם מקורבים אליי". במקביל לכך, השרה הופיעה בבית המשפט בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרם של החשודים, ואף שוחחה עימם במהלך הדיון.

השישה המעורבים בפרשה כוללים את היועצת הפרלמנטרית לשעבר עדי חודפי-ביטון, אלעד אוחנה, ענבל גבאי, חבר מועצה לשעבר במגדל העמק חיים מנחם, ועו"ד אהוד גבאי, יועצה לשעבר של גולן. עורכי הדין המייצגים את החשודים טוענים כי מדובר בחשדות "שיתבררו כטעות גדולה".

החקירה החלה לפני כחצי שנה, ומתמקדת בחשד להונאה, קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרת מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

במקביל, בעקבות חיפוש בביתם של חלק מהמעורבים, נתגלתה מעבדת סמים, שהובילה למעצר נוסף של מור ביטון, בעלה של חודפי-ביטון.

הפרשה ממשיכה להסעיר את משרד השוויון החברתי, כשהחקירה נמשכת והדרמה סביב השרה גולן נשארת מורכבת ומסובכת, עם שאלות פתוחות לגבי מעמדה האישי והאחריות למעשיהם של מקורביה.