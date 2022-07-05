בירושלים נערכה שמחת הברית לנכדו של האדמו״ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בן לבנו רבי שראל שמואל, בהשתתפות אדמו״רים ורבנים • כמוהל שימש האדמו״ר מנדבורנא באניא • הרך הנימול נקרא בשם: 'מאיר יוסף' על שם הסבא רבא הצדיק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל ויוסף הצדיק שיום הילולתו חל שבוע שעבר • גלריית תמונות (חרדים)
אדמו"רי ורבני משפחת אבוחצירא שליט"א השתתפו אמש בהלווית הרבנית הצדקנית שמחה מור-יוסף ע"ה, בת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא הי"ד שכונתה 'מאמה חזן'. הרבנית נפטרה בשיבה טובה בבוקרו של יום ראשון השבוע, בביתה שבמושב ניר צבי - כשהיא בגיל 94. צלם חדשות 24 תיעד (דיין האמת)