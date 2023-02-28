אל תתנו לעונת ההדרים לחמוק לפני שתכינו את הגרניטה הצהבהבה הזו. אבל קודם, הנה, אנחנו מסבירים: גרניטה היא קינוח איטלקי פירותי שכפי שהבנתם, דומה מאד לברד. שימו לב: היא קלה להכנה בבית, בלי מכשירים ואביזרים מיוחדים ודורשת רק ארבעה מרכיבים. הגישו אותה כמנה אחרונה קלה ומרעננת בארוחת צהריים וכשיבוא הקיץ, החליפו את מיץ התפוזים באבטיח (מתכונים, אוכל)
אתם בוודאי מודעים לקסם שיש למוצרים משומרים, אך האם ידעתם שתוכלו להשתמש בהם כדי להכין קינוח, בחמש דקות בלבד? סורבה הקוקוס המלוח הזה עם הבוטנים, הוא ההוכחה לכך. דורש רק שלושה מרכיבים ואפשר להכין אותו בלי מכונת גלידה (מתכונים, אוכל)
אתם יודעים מה הולך טוב מאד עם שיחת נפש במרפסת, בערב קיצי? גלידה. גלידת שזיפים, אם נהיה ספציפיים. אבל רגע, אל תרוצו למכולת. תוכלו להכין לעצמכם את הפינוק הקפוא הזה, ללא כל ציוד מהודר - ומארבעה מרכיבים בלבד. ניתן להחליף את השזיפים בכל ריבה שנקנית בחנות, אם לא מתחשק לכם להכין את הגרסה שלנו. (בסוף תשארו עם אקסטרה ריבה... אבל אין בכך כל רע, כמובן (מתכונים, אוכל)
שלבי ההכנה של הגלידה הזו גובלים בגאונות, לא פחות. למשל? במקום מכונה...אופים! את! הגלידה! וכן, יוצא מושלם: גלידה ביתית עם 4 טעמים שונים על אותו בסיס, לעצלנים שרוצים לצאת משקיענים בלי להתאמץ (מתכונים, אוכל)
אחד הרגעים האהובים עלינו בשבת הוא ללא ספק זה שבו אנו משתרעים על הספה אחר הצהריים ונהנים מגלידה חלבית מעשה ידינו, בתוך גביע פריך ובמיוחד אם מדובר בגלידה המושלמת הזו. יש לנו מעין תחושה שחיינו כל הזמן בעולם עם טעמי גלידה שמסתכמים בשוקולד / וניל על שלל סוגיהם ואז ניסינו את השילוב של קפה ואוראו ונכבשנו בקסמו. אה, ולוקח פחות מ-10 דקות להכין אותו והופ, קדימה, למקפיא (מתכונים, אוכל)
כשמזג האוויר מתחיל להתחמם, אנחנו מתחילים לחשוק בקינוחים קלים יותר והסורבה השמנתי הזה בהחלט מתאים לנו. אבוקדו ונענע מתחברים יחד עם לימון ודבש ומה מתקבל? פינוק מתוק ופרשי. אכלו אותו לבד או כשהוא מוגש עם בראוניז שוקולדיים - מומלץ מאד (מתכונים, אוכל)
אם "גלידה מ-3 מרכיבים" נשמעת טוב מכדי להיות אמיתית, אנו מבטיחים שהיא לא. כאמור, אתם אפילו לא צריכים מכונה מיוחדת כדי ליצור את הפלא הזה וברגע שיש בידיכם את המתכון הבסיסי, אתם יכולים לשדרגו במיליון דרכים... אבל מי סופר? (מתכונים, אוכל)
חזרו אחרינו: "אנו לא צריכים ציוד מפואר כדי להכין גלידה". פעם נוספת: "אנו לא צריכים ציוד מפואר כדי להכין גלידה". לא השתכנעתם? נסו את המתכון שלנו לגרסת הריקוטה-דבש. אנו מקציפים שמנת מתוקה ומקפלים פנימה גבינת ריקוטה הממותקת בדבש ואז פשוט מעבירים את התערובת לתבנית ומקפיאים - זה הכל. כן, השיטה הזו אולי לא מסורתית, אבל התוצאה טעימה בטירוף (מתכונים, אוכל)
הכנת גלידה בבית באופן עצמאי תמיד מצטיירת בעיניכם כתהליך מסובך ומורכב? אתם לא לבד, אנו חושבים כמוכם. ליתר דיוק, חשבנו, עד שגילינו את המתכון הזה. 5 מוצרים, 10 דקות הכנה ויש לכם פינוק אמיתי שלא תוכלו להפסיק ללקק (מתכונים, אוכל)
גם אם לא, אתם מוזמנים להכיר דרך מביכה בפשטותה להכין גלידה: מתכון לגלידה ביתית - ללא מכונה מבננה בלבד. רוצים לגוון? תמיד תוכלו להוסיף לה חמאת בוטנים, שוקולד צ'יפס, שקדים או כל תוספת אהובה אחרת (מתכונים, אוכל)