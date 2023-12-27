יש מתכונים שטעימים. ויש כאלה שגורמים לאנשים לעצור באמצע הביס ולשאול: “רגע… איך עשית את זה?” הביסקוטי הזה הוא בדיוק מהסוג השני. מבחוץ הוא נראה כמו עוגייה תמימה, אבל ברגע ששוברים אותו - מתגלה בפנים דוגמת “זברה” מטורפת של שוקולד וחמאת בוטנים, שילוב שאי אפשר להישאר אדישים אליו. והחלק הכי מפתיע? זה נראה כמו קונדיטוריה מקצועית… אבל הרבה יותר פשוט ממה שנדמה (אוכל ומתכונים)
רחל אדרי מאופקים, שהפכה לסמל של תושייה וגבורה לאחר שניצלה מידי מחבלים שהחזיקו אותה ואת בעלה כבני ערובה, מפרסמת ברוחב לב את מתכון העוגיות שהגישה למחבלים הארורים. • העוגיות שהצילו את חייה וסיקרנו מדינה שלמה (מתכון, נשים).
עוגיות שוקולד צ'יפס ביתיות לא משתוות לאלו הקנויות. הטעם, המרקם, הגודל, או בכלל החוויה. הן פשוט יותר טובות. אבל לא עוד, כי עם המתכון הזה תיצרו עוגיות שוקולד צ'יפס של קונדיטוריות מובחרות, במטבח שלכם. יש להן קצוות פריכים וחלק מרכזי רך ולעיס ובקיצור, מושלמות (מתכונים, אוכל)
יש כל כך הרבה וריאציות לעוגיות שוקולד צ'יפס, אבל אלו מעט מלוחות, עם נגיעות טעם אגוזיות, תודות לטחינה, שגם יוצרת מרקם ייחודי - החלק התחתון שלהן הופך לפריך, בעוד החלק הפנימי נשאר לח ודביק. בנוסף, זילוף של מלח גס בסיום מוציא עוד טעם מהטחינה והשוקולד המריר. בקיצור, שלמות (מתכונים, אוכל)
עוגיות השוקולד צ'יפס הבריאות הללו הן מהירות וקלות להכנה, בקערה אחת בלבד (ואין צורך להוציא את המיקסר מהארון בשבילן). הן עשויות מקמח שקדים (שאותו ניתן לקנות או ליצור בעצמכם) ולמרות כל זה הן שוקולדיות, מתוקות ומשביעות לא פחות מהמקור (מתכונים, אוכל)
אתם יודעים מה יותר טוב מעוגיית שוקולד צ'יפס? עוגיית שוקולד צ'יפס שלוקח 15 דקות להכין אותה, לא דורשת אפייה ועשויה ממרכיבים בריאים. עוגיות השוקולד צ'יפס הללו הן למעשה נס - אפילו אנחנו לא מאמינים כמה הן טובות (מתכונים, אוכל)
מעבר להיותן חמודות ומתוקות בטירוף, אחד היתרונות הבולטים של עוגיות השוקולד צ'יפס הללו הוא היעדר המצפון: אין ברירה אלא לצרוך אותן בכפולות - הן פשוט זעירות. ושימו לב, בונוס נוסף: הן נעשות בקערה אחת. מינימום כלים לשטיפה (מתכונים, אוכל)
הלם: עוגיות שוקולד צ'יפס מטריפות שמכילות - אתם יושבים? - קישואים! כן כן, לא פחות ולא יותר, ק-י-ש-ו-א-י-ם. אל דאגה: טעמם אינו מורגש, אך הם מוסיפים קורטוב בריאות למושחתות הללו. הן רכות במיוחד עם קצוות פריכים, עמוסות בשוקולד צ'יפס ולכל עוגיה יש טעם עשיר של סוכר חום ורמז דק לקינמון המצוי בה (מתכונים, אוכל)
המתכון הבא נוצר בהשראת עוגיות שוקולד צ'יפס מושחתות שנמכרות בוולט דיסני. הן בשרניות במיוחד ומעבר לנטיפי השוקולד המצויים בתוך הבצק שלהן, הן מצופות בנטיפי שוקולד מעל - מה שמבטיח מקסימום שוקולד בכל נגיסה והן לא רק טעימות בטירוף, אלא גם מרשימות ברמות (מתכונים, אוכל)
עוגיות פריכות מבחוץ, רכות מבפנים עם נתחי שוקולד הנמסים בפה בכל נגיסה. נשמע טוב, אה? חכו, הן משובחות אפילו יותר הודות לפיסות מרשמלו המתחבאות בפנים ויוצרות חוטי סוכר נמתחים שהילדים ישתגעו מהם (מתכונים, אוכל)
זהו המתכון הטוב ביותר לעוגיות שוקולד צ'יפס נטולות גלוטן, שאי פעם תאכלו. הן מיוצרות מקמח קינואה ושמן קוקוס ויפתיעו אתכם בטעמן ובמרקמן. הן קלות להכנה והכי טוב, לעולם לא תדעו שהן נטולות גלוטן או חמאה (מתכונים, אוכל)
לבלוג שלי עולים הרבה מתכונים נוטפי חמאה, סוכר וקמח לבן, אבל בחיי היום יום אני משתדלת לחיות באיזון והעוגיות האלו עושות לי את העבודה לקלה יותר. מכינים אותן בכמה דקות, אפילו בלי מיקסר (יותר קל מלהעמיד סיר קציצות) והילדים בטוחים שאלו עוגיות שוקולד צ׳יפס רגילות וכלל לא מבחינים בהבדל (מתכונים, אוכל)