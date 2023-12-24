נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר הלילה נאום מיוחד לאומה האמריקנית, לרגל השנה החדשה הלועזית המתקרבת - ואולי בעיקר - בחירות האמצע שישנו את המפה הפוליטית בקונגרס | בנאום שכבר קיבל את הכינוי "נאום ביידן", תקף טראמפ בחריפות את הנשיא לשעבר והאשים אותו במשברים השונים - גם ישראל הייתה שם (בעולם)
נשיא המדינה הרצוג, נשא הערב נאום לאומה, בו הוא סיפר על הכאב הבלתי נתפס שהעם בישראל עובר בעת המלחמה, וביקש לחכות עם הקמפיינים הפוליטיים עוד קצת ולשדר אחדות בשביל הניצחון על המרצחים סביבנו | הנאום המלא (חדשות בארץ)
"אני מבקש להדגיש בפניכם. אויבינו עושים כעת מאמצים פסיכולוגיים כבירים, באמצעות מתקפות סייבר והפצת סרטים ודיווחים שקריים – כדי לטעת בלבנו פחד וחרדה", הסביר הערב הנשיא בנאום לאומה וקרא להקמת ממשלת חירום לאומית | צפו בדבריו המלאים (חדשות)