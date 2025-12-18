נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשא הלילה (חמישי) נאום מיוחד לאומה מהבית הלבן, שבמרכזו עמדה ההבטחה להמשיך בשיקום המדינה לקראת שנת ה-250 לעצמאותה. בנאום, שנתפס כניסיון פוליטי לייצב את שיעורי התמיכה בממשלו לקראת בחירות האמצע בשנה הבאה - אירוע פוליטי כאוטי עבור נשיאי ארה"ב באופן מסורתי -סקר הנשיא את הישגיו בתחומי החוץ, הביטחון והכלכלה, תוך שהוא תוקף בחריפות את המדיניות שירש מקודמו.

​בפתח דבריו ערך טראמפ השוואה בין מצב המדינה כיום לבין תקופת ממשל ביידן, בדגש על סוגיות ההגירה והאינפלציה. "לפני 11 חודשים ירשתי בלגן. אני מתקן את זה", הצהיר הנשיא והוסיף כי "אף אחד לא יכול להאמין מה קורה פה. זה לא תם עדיין, אבל אנחנו מתקדמים".

הנשיא התייחס בסיפוק למדיניות המכסים שהטיל על סין, קנדה ומקסיקו, וציין כי מדובר בכלי כלכלי שיניב רווחים נוספים בקרוב. "המילה האהובה עליי - מכסים", אמר.

במהלך נאומו, הזכיר נשיא ארה"ב את שמו של ביידן לא פחות משבע פעמים לאורך דבריו, כשהוא מייחס לו את האחריות למשבר ההגירה, לליקויים במערכת הבריאות ולשיעורי הפשיעה.

הנשיא טען כי המדינה הייתה במצב של מוות לפני שנה אחת בלבד, אך כעת ארצות הברית ערוכה לפריחה כלכלית שדומה לה העולם לא ראה מעולם.

​הנשיא התייחס בדבריו גם לנושאים חברתיים שונים, בדומה לסגנון המאפיין את עצרות הבחירות שלו. הוא תקף את קהילת המהגרים הסומלית במינסוטה בטענה כי הם גונבים מהמדינה, וחזר על התנגדותו לשיתוף גברים בתחרויות ספורט המיועדות לנשים.

למרות דאגת הציבור האמריקני מהעלייה בעלויות המזון, הדיור ומתנות החג, הנשיא הציג את יוקר המחיה כמצב חולף בלבד וציין בביטול את השינוי שחל במצב המדינה בתוך שנה אחת.

​בתחום המדיני, נרשמה הפתעה כאשר הנשיא נמנע כמעט לחלוטין מעיסוק בסכסוכים בינלאומיים בוערים, ובראשם העימות עם ונצואלה. זאת למרות שרק יום קודם לכן הורה טראמפ על מצור ימי נגד מכליות נפט הפועלות בשירות המדינה הדרום-אמריקנית.

​בתחזום מדיניות החוץ, טען הנשיא כי הצליח להביא שלום למזרח התיכון "לראשונה זה 3,000 שנה" ופעל לסיום מלחמות ברחבי העולם, ובפרט ברצועת עזה. הוא ציין את פועלו להשבת חטופים חיים וחללים לארצות הברית, אם כי בחר שלא להזכיר בדבריו את רן גואילי הי"ד, שגופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס - החטוף האחרון שלנו בעזה.

כצעד של הוקרה לכוחות הביטחון, הודיע טראמפ כי יותר מ-1.4 מיליון אנשי צבא יקבלו מענק כספי מיוחד לכבוד השנה החדשה.

​בנושאי פנים, הציג הנשיא גישה לוחמנית נגד הגירה בלתי חוקית, וטען כי הידוק הגבולות וגירוש פושעים הובילו להגברת הביטחון האישי בערים שנחשבו למסוכנות בעבר. הנשיא ביקש לחתום את דבריו בנימה אופטימית לקראת אירועי הספורט הגדולים שתארח המדינה ב-2026 – האולימפיאדה והמונדיאל. הוא קישר בין אירועים אלו לציון 250 שנה לחתימת מגילת העצמאות באותה שנה: "אין מחווה הולמת יותר לאבן דרך כבירה זו מאשר השלמת הקאמבק של אמריקה, שהחל לפני שנה בלבד".

​הנאום נישא על רקע סקר של רויטרס ומכון Ipsos המצביע על שיעור תמיכה של 39% בנשיא, נתון המהווה עלייה קלה לעומת השפל של 38% שנרשם בחודש שעבר.

ברקע הפוליטי ניצב החשש של המפלגה הרפובליקנית מאיבוד הרוב בקונגרס בבחירות הקרובות. יצוין כי שמועות שהפיץ העיתונאי טאקר קרלסון שעות לפני הנאום, לפיהן הנשיא יכריז על מלחמה נגד ונצואלה, התבררו כחסרות בסיס.

ההערכה היא כי החלטתו של טראמפ לקיים את הנאום המיוחד התקבלה על רקע ירידתו הדרמטית בסקרים במקביל להתקרבות לתאריך בחירות האמצע, כאשר הנשיא מנסה למזער נזקים ולייחס את הבעיות לביידן - ואת הפתרונות לעצמו.