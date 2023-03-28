תשובה ניצחת למבקשי רעתה של תורה, אלף מאתיים בני ישיבות קטנות מכל רחבי הארץ התכנסו למעמד אדיר של עמל התורה וכתיבת חבורות • שיאו של המעמד: שיעור כללי מפי הגאון רבי שאול גבאי וחלוקת ספרים למצטיינים • יעקב כהן מגיש תיעוד (עולם הישיבות)
קול חתן וקול כלה: שדרן הרדיו אבי מימרן מרדיו 'קול חי' חיתן את בתו הבכורה דבורה, עם הבחור מאיר ישראל ביטון בשעה טובה ומוצלחת • האירוע נערך באולמי 'נוף ירושלים' בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובני משפחה • צפו בגלריה שצילם יעקב כהן. הפקה: גדי ויטמן (ברנז'ה)
בעקבות הלחץ שחוללה חשיפת כיכר השבת מאמש, על הסרת תעודת הכשרות מאולמי נוף ירושלים, ישבו היום הצדדים במשא ומתן במשך כמה שעות במהלכו נקבעו הסדרי כשרות חדשים עליהם התחייב האולם, כשהרבנות מצידה הודיעה על השבת תעודת הכשרות (חרדים)