בצל הגזירות | התשובה הניצחת של 1,200 בני הישיבות באולמי 'נוף ירושלים'

תשובה ניצחת למבקשי רעתה של תורה, אלף מאתיים בני ישיבות קטנות מכל רחבי הארץ התכנסו למעמד אדיר של עמל התורה וכתיבת חבורות • שיאו של המעמד: שיעור כללי מפי הגאון רבי שאול גבאי וחלוקת ספרים למצטיינים • יעקב כהן מגיש תיעוד (עולם הישיבות)

המעמד באולמי נוף ירושלים| צילום: יעקב כהן
בצל המאבק הניטש נגד לומדי התורה, נערך בסוף שבוע האחרון באולמי 'נוף ירושלים' מעמד מרגש ומרומם שכולו הצדעה לעמלי התורה. 1,200 בני ישיבות קטנות, שעמלו בחודשים האחרונים בכתיבת חבורות בעיון, התכנסו למעמד הסיום של ארגון "קנה דעת" לחיזוק לימוד העיון, בנשיאות הגאון רבי שאול גבאי, ראש ישיבות אמרי דעת וארחות דעת.

המעמד נפתח במחזה מרנין לב כאשר מאות בחורים מכל קצוות הארץ, מצפון ומדרום, ממזרח וממערב, התיישבו לסדר לימוד רצוף בן שעתיים בסוגיית "העוסק במצווה פטור מן המצווה". כשלצידם חוברת מראי מקומות ייעודית, הפכו הבחורים יחד עם רבותיהם את אולם השמחות למרקחה של תורה, כשהם מתפלפלים בסוגיה ומעלים את חידושיהם על הכתב.

בהמשך נמסר שיעור כללי מעמיק בסוגיה מפי ראש הישיבה הגר"ש גבאי, כאשר עשרות ראשי ישיבות קטנות שהשתתפו במעמד נוטלים חלק פעיל בפלפולא דאורייתא.

עם סיום השיעור, הסבו הבחורים לסעודת מצווה חגיגית בליווי שירה וזמרה עם בעל המנגן מוטי ויזל. באותה שעה, התכנסו עשרות ראשי הישיבות בנפרד יחד עם הגר"ש גבאי, לדון ולהיוועץ בעניינים העומדים על הפרק בעולם הישיבות הקטנות.

לקול שירת 'לאורם נלך' נכנסו ראשי הישיבות למעמד המרכזי. במעמד נשאו דברים: הגרצ"ב לב ראש ישיבת 'יסודות', הגאון הרב אהרון מרדכי הלוי שדמי מנהל רוחני בישיבת 'תורת רפאל', הגר"י ביטון רבה של חדרה וראש הישיבה לצעירים בעיר, והרה"ג יהודה גבאי מרבני ישיבת 'אמרי דעת'.

במהלך הערב הוקראו מכתבי ברכה מיוחדים: ברכת ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי הובאה על ידי תלמידו הגר"י ניימן ראש ישיבת 'ארחות יהודה', וברכת הגר"מ צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' הובאה על ידי הגאון רבי יעקב כהן ראש ישיבת 'נזר התלמוד'.

את המשא המרכזי נשא הגר"ש גבאי שהרחיב בדרכי לימוד העיון.

בסיום המעמד עברו מאות הבחורים בסך לפני הגר"ש גבאי, הגישו את החבורות עליהן עמלו וקיבלו מידיו את סדרת ספריו "שערי דעת", בצירוף סימנייה מהודרת המפרטת את דרכי הלימוד.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרב יהודה חזן, ר"מ בישיבת דרך תורה וממנהלי הפרויקט, שציין כי דווקא בימים אלו, כאשר משנאי התורה מרימים ראשם, זהו הזמן לחזק ולייקר את בני הישיבות.

בין הישיבות שנטלו חלק בפרויקט: 'ארחות יהודה' אלעד, ישיבה לצעירים 'תל ציון', 'יקירי ירושלים', 'דבי אליהו', 'נזר התלמוד' ביתר, 'שערי תורה' ירושלים, 'תורת רפאל' ביתר, 'אור אברהם' בני ברק, 'אמרי תורה' קרית גת, 'שערי דעה' קרית ספר, ישיבה לצעירים חדרה, 'נחלת בנימין' צפת, ישיבה לצעירים גדרה, 'היכל משה' ו'ממלכת כהנים' בית שמש, 'תורת יהודה' ירושלים.

המעמד באולמי נוף ירושלים (צילום: יעקב כהן)
