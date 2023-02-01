אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
נחל סער, הזורם בצפון רמת הגולן - היה עד כה יבש לחלוטין, אך מערכת הגשמים הנוכחית הזרימה למקום מים ולראשונה החורף הוא החל לזרום • גם בנחל חרוד נרשמה הבוקר זרימה ראשונה • במפל שמורת הבניאס נרשמה זרימה חזקה • צפו בתיעודים (מעניין)