בין הגלבוע לנחל חרוד: בריכות גדעונה מחכות לכם | סיקור מצולם

מימין - מעין גדעון | משמאל - בור אדוריים ( צילומים: דן קובלסקי ויוני ברגר )

בחודש אלול עדיין חם, ואנחנו כאן לפנק אתכם במעיינות וטיולים לימי שישי הארוכים.

בואו לגלות את אחת הפנינות החבויות של עמק המעיינות בית שאן - בריכת גדעונה. בחורשת גדעון הקסומה, סמוך ליישוב גדעונה, זורם פלג של נחל חרוד היוצר שתי בריכות רדודות ונעימות. המים, בטמפרטורה קבועה של 28 מעלות לאורך כל השנה, מזמינים לטבילה מרעננת. החורשה, הקרויה על שם גדעון בן יואש - השופט המקראי שנלחם כנגד המדיינים באזור - משופעת בעצים מקומיים שניטעו על ידי רשות ניקוז הנחלים: רימון, תאנה, שקמה, חרוב ותמר. אלה אטלנטית מרשימה מעניקה צל נעים למתרחצים. >> למגזין המלא - לחצו כאן

למטיילים מוצע מסלול הליכה מעגלי קצר של כ-500 מטרים המקיף את פלג הנחל. הגישה למקום פשוטה: רשמו בוויז "חורשת גדעון", חנו ברחבת החניה וצעדו כ-100 מטרים עד הבריכות. מומלץ להצטייד במחצלת וסלסלת פיקניק ליהנות מארוחה תחת העצים.

בסמוך לחורשה הוקם פארק החושים עם מתקני משחק ייחודיים לילדים. הכניסה למקום חופשית.

תיאור: מעיין רדוד ונעים באורך 15 מטר, המתאים לכל המשפחה, הניזון ממי נחל חרוד. בקרבת מקום עובר שביל נגיש לעגלות המוביל לפארק חושים חינמי בשטח של כ-7 דונם, ובו מתקני טיפוס על סלעים, מתקן שיווי משקל ומגלשות גדולות.

הגעה: הקלידו בווייז "חורשת גדעונה". המעיין פעיל כל השנה.

מיקום מעין גדעון ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

"ובורות חצובים אשר לא חצבת": סיפורו של בור אדוריים

בדרום הרי חברון, בין עמקים ושדות מעובדים, נמצא מה שמכונה "בור אדוריים" ששימשה את החקלאות המסורתית באזור. המאגר, שמימיו הצלולים מגיעים לעומק של שלושה מטרים, כולל משאבות ישנות שכבר אינן בשימוש, המעידות על השימוש האינטנסיבי שעשו בו הפלאחים המקומיים.

עבור המבקרים בו היום, המאגר מהווה התגשמות מוחשית של הפסוק המקראי "וּבֹרֹת חֲצוּבִים אֲשֶׁר לֹא חָצַבְתָּ" (דברים ו', י"א).

המאגר הנמצא בסמיכות ליישוב אדוריים המחודש, בו ניצב בעבר בסיס ירדני, שלאחר מכן הפך לבסיס צה"ל. חומה היסטורית המקיפה את המקום מכל עבריו, מעידה עדות אילמת על חשיבותו האסטרטגית לאורך השנים.

עד לאירועי 7 באוקטובר - שמחת תורה תשפ"ד נוף האזור היה שונה לחלוטין. חקלאים ערבים מקומיים עיבדו את שדותיהם עד לגדרות היישוב ממש, וכרמי הענבים שלהם היו חלק בלתי נפרד מהנוף. לאחר האירועים, כשהורה צה"ל על הרחקת העיבוד החקלאי מקרבת היישוב, התגלה לתושבים יופיו הטבעי של המקום מחדש. הם אף זכו לטעום מהענבים שנותרו בכרמים הנטושים, כהמשך מפתיע של אותו פסוק מקראי המדבר על "כְּרָמִים וְזֵיתִים אֲשֶׁר לֹא נָטָעְתָּ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ".

כך בקיץ תשפ"ד, כשהתאפשרה הגישה הבטוחה למקום באישור צה"ל, החלו התושבים בפיתוח האתר. הם התקינו פרגולות מצלות וספסלי נדנדה נוחים, והפכו את הבור העתיק למוקד של התכנסות ומפגש. במקום ישנו סולם המאפשר ירידה אל המים הצלולים, שבעבר שימשו את החקלאות המקומית.

בקיץ של אותה שנה, כביטוי לרוח ההתחדשות והאופטימיות, הציבו התושבים שלט המזמין אורחים לבוא ולהתרשם מהמקום. ההזמנה לקפה חינם למבקרים מסמלת את הרצון לשתף את הציבור הרחב בקסמו של המקום ובסיפורו המיוחד. במקביל, הורחב שטח היישוב באמצעות גדר היקפית נוספת, המסמנת את תחילתו של פרק חדש בתולדות המקום.

מיקום בור אדוריים ( מתוך הספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

האזור כולו טומן בחובו סיפורים רבים של מים וחיים. אמנם בור אדוריים אינו חלק מסיפור גולות המים[1] של עכסה בת כלב, המוכר מספר יהושע ושופטים, אך הוא מצטרף לשרשרת ארוכה של מקורות מים שהעניקו חיים להתיישבות בהר חברון לאורך הדורות. היישוב אדוריים, שזכה להסדרה רשמית בקיץ תשפ"ד, ממשיך מסורת זו, כשהוא נושא את שמה של העיר המקראית אדוריים ומחדש את הקשר ההיסטורי למקום.

[1] המקרה של עכסה בת כלב ובקשת גולות המים מופיע בשני מקומות בתנ"ך:

1. בספר יהושע פרק ט"ו, פסוקים ט"ז-י"ט: "וַיֹּאמֶר כָּלֵב אֲשֶׁר יַכֶּה אֶת קִרְיַת סֵפֶר וּלְכָדָהּ וְנָתַתִּי לוֹ אֶת עַכְסָה בִתִּי לְאִשָּׁה: וַיִּלְכְּדָהּ עָתְנִיאֵל בֶּן קְנַז אֲחִי כָלֵב וַיִּתֶּן לוֹ אֶת עַכְסָה בִתּוֹ לְאִשָּׁה: וַיְהִי בְּבוֹאָהּ וַתְּסִיתֵהוּ לִשְׁאוֹל מֵאֵת אָבִיהָ שָׂדֶה וַתִּצְנַח מֵעַל הַחֲמוֹר וַיֹּאמֶר לָהּ כָּלֵב מַה לָּךְ: וַתֹּאמֶר תְּנָה לִי בְרָכָה כִּי אֶרֶץ הַנֶּגֶב נְתַתָּנִי וְנָתַתָּה לִי גֻּלֹּת מָיִם וַיִּתֶּן לָהּ אֵת גֻּלֹּת עִלִּיּוֹת וְאֵת גֻּלֹּת תַּחְתִּיּוֹת"

2. בספר שופטים פרק א', פסוקים י"ב-ט"ו: "וַיֹּאמֶר כָּלֵב אֲשֶׁר יַכֶּה אֶת קִרְיַת סֵפֶר וּלְכָדָהּ וְנָתַתִּי לוֹ אֶת עַכְסָה בִתִּי לְאִשָּׁה: וַיִּלְכְּדָהּ עָתְנִיאֵל בֶּן קְנַז אֲחִי כָלֵב הַקָּטֹן מִמֶּנּוּ וַיִּתֶּן לוֹ אֶת עַכְסָה בִתּוֹ לְאִשָּׁה: וַיְהִי בְּבוֹאָהּ וַתְּסִיתֵהוּ לִשְׁאוֹל מֵאֵת אָבִיהָ הַשָּׂדֶה וַתִּצְנַח מֵעַל הַחֲמוֹר וַיֹּאמֶר לָהּ כָּלֵב מַה לָּךְ: וַתֹּאמֶר לוֹ הָבָה לִי בְרָכָה כִּי אֶרֶץ הַנֶּגֶב נְתַתָּנִי וְנָתַתָּה לִי גֻּלֹּת מָיִם וַיִּתֶּן לָהּ כָּלֵב אֵת גֻּלֹּת עִלִּית וְאֵת גֻּלֹּת תַּחְתִּית"

בשני המקרים מדובר על אותו סיפור, עם שינויים קלים בניסוח. עכסה מבקשת מאביה כלב "גולות מים" - מעיינות או מקורות מים, כי הארץ שקיבלה הייתה בנגב (אזור יבש). כלב נותן לה את "גולות עליות וגולות תחתיות" – באזור זה של אדוריים.

• • •

