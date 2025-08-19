עין פוריה - מפגש נביאים מול הכינרת | המלצת טיול

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.
• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה
אחד המעיינות עם הנוף המדהים ביותר, הוא עין פוריה המשקיף על הכינרת. שמו של עין פוריה בערבית הוא 'עין אל מאלחה' על שם מליחות מימיו, וגובהו יחסית רדוד (פחות ממטר).
מתחם המעיין הוא מדהים, לא רק ניתן להנות מהמעיין עצמו, אלא גם מאמת המים המובילה אליו. קק"ל בנו במקום שולחנות וספסלים, וכך תחת עצי דקל מרשימים, וגשרונים מעל פלגי מים, נוכל להנות ביציאה לטבע.
סמוך למעיין הוקם מצפור על שמה של נעמי שמר, עם ספסל. גם הוא מדהים במיוחד.
שימו לב, מדובר באתר היסטורי, ויהיו שיכנו כ"קדוש". שכן יש הסבורים שכאן נפגשו ברק בן אבינועם ודבורה הנביאה כמובא בספר שופטים (פ"ד פסוקים ד -י):
"וּדְבוֹרָה אִשָּׁה נְבִיאָה, אֵשֶׁת לַפִּידוֹת--הִיא שֹׁפְטָה אֶת-יִשְׂרָאֵל, בָּעֵת הַהִיא... וַתִּשְׁלַח, וַתִּקְרָא לְבָרָק בֶּן-אֲבִינֹעַם, מִקֶּדֶשׁ, נַפְתָּלִי... לֵךְ וּמָשַׁכְתָּ בְּהַר תָּבוֹר, וְלָקַחְתָּ עִמְּךָ עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים אִישׁ, מִבְּנֵי נַפְתָּלִי וּמִבְּנֵי זְבֻלוּן... וַתָּקָם דְּבוֹרָה וַתֵּלֶךְ עִם-בָּרָק, קֶדְשָׁה. וַיַּזְעֵק בָּרָק אֶת-זְבוּלֻן וְאֶת-נַפְתָּלִי, קֶדְשָׁה, וַיַּעַל בְּרַגְלָיו, עֲשֶׂרֶת אַלְפֵי אִישׁ; וַתַּעַל עִמּוֹ, דְּבוֹרָה".
שורת סיכום: עין פוריה - מפגש קסום בין היסטוריה, טבע ונוף מרהיב לכינרת.
איך מגיעים? מצומת כנרת פונים לכביש 767 לכיוון פוריה. ממשיכים במגמת עלייה כ-1.9 ק"מ, עד שמגיעים לשביל עפר שפונה ימינה ועולה לכיוון מטעים דרך שער ברזל (פתוח בשעות היום).
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
- קו ליער 1-800-350-550
