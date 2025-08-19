עין פוריה - מפגש נביאים מול הכינרת | המלצת טיול

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה

אחד המעיינות עם הנוף המדהים ביותר, הוא עין פוריה המשקיף על הכינרת. שמו של עין פוריה בערבית הוא 'עין אל מאלחה' על שם מליחות מימיו, וגובהו יחסית רדוד (פחות ממטר).

מתחם המעיין הוא מדהים, לא רק ניתן להנות מהמעיין עצמו, אלא גם מאמת המים המובילה אליו. קק"ל בנו במקום שולחנות וספסלים, וכך תחת עצי דקל מרשימים, וגשרונים מעל פלגי מים, נוכל להנות ביציאה לטבע.