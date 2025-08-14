מעיין עין ליאור ומעיין הבוקרים ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: מתניה יוזביץ )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

הגעה: הקלידו "עין ליאור" בווייז, גרם מדרגות יוביל אתכם למעיין מהחניה.

מיקום מעין עין ליאור ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

לא רק באמריקה: סיפורו של מעיין הבוקרים בגליל

קצת לפני הישוב הבדואי טוּבָּא-זַנְגָרִיָּה פניתי שמאלה, לעבר כביש עפר מתאים לכל רכב. המטרה הייתה להגיע למעיין סודי, שמעטים מכירים אותו. אלה שכבר זכו לטבול במימיו הצלולים מספרים על תחושה עילאית לאחר הביקור.

זר ההולך בשביל הכחול היורד מחורבת נטור לירדן, ולא מכיר את המעיין, לא יחלום איזה אוצר מצוי לידו. בעבר המקום לא היה מסומן בשום מפה, ונכון לכתיבת שורות אלו אף לא בווייז, רק בגוגל מפות.

המדובר במעיין עם מים צלולים וזכים. עומקו כ-2.5 מטרים, רוחבו כ-3 מטרים ואורכו כ-4 מטרים.

מקור שמו של המעיין, "מעיין הבוקרים", קשור לתולדות האזור. "בּוֹקֵר" או בכינויו המפורסם יותר "קאובוי", הוא אדם האחראי על בקר ועל סוסים בחוות בקר ובשטחי מרעה, בעיקר בצפון ודרום אמריקה. מסתבר שלא רק באמריקה ישנם בוקרים. גם אצלנו בגליל העליון, באזור מרהיב ביופיו מעל הירדן המתחתר, בנקודת נוף המזכירה נהרות בדרום אמריקה, מסתתרת חוות בוקרים שבעבר חיו ופעלו בו בוקרים חרוצים.

שורת סיכום: המערב הפרוע בגליל העליון.

איך מגיעים? כתבו בגוגל מפות "מעיין הבוקרים". כשתגיעו למקום, עליכם לסטות מהשביל ימינה, ולאחר מספר דקות תבחינו במכלאות בקר נטושות, ושם תראו את המעיין המופלא. במקום יש צל רב.

מיקום מעיין הבוקרים ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

