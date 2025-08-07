כיכר השבת
ידעתם שיש מעיין בביתר עילית?! והבאר המסתורית בעמק האלה | המלצת טיול

באר האלה, הממוקמת בעמק האלה ההיסטורי, מציעה למבקרים חוויה יוצאת דופן: באר עתיקה המכילה מים צלולים כבדולח בעומק של 4 מטרים | בין גבעות A ו-B בביתר עילית, עיר התורה והחסידות בהרי יהודה, ישנה מובלעת שמשלבת נוף חקלאי מסורתי עם מקורות מים טבעיים | שתי המלצות לטיול לבין הזמנים (תיירות)

המעיינות בביתר עילית בין גבעה A ו-B ובאר האלה בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר וש.ר.)

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

עמק האלה: באר מסתורית עתיקה נחבאת בין העצים

באר האלה, הממוקמת בעמק האלה ההיסטורי בסמוך למושב לוזית, היא עדות מרתקת למורשת החקלאית של האזור. הבאר מציעה למבקרים חוויה יוצאת דופן: באר עתיקה המכילה מים צלולים כבדולח בעומק של 4 מטרים (נכון לעונת האביב, בקיץ אין כל כך הרבה מים).

הבאר שנחצבה בסלע, מתאפיינת בתכנון מרשים: פיר בעומק של 12 מטרים, אליו ניתן לרדת באמצעות סולם, המוביל אל המים.

באר האלה בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר וש.ר.)
מה שהופך את המקום למיוחד במינו הוא עץ תאנה עתיק הצומח מתוך הבאר עצמה, דבר היוצר תמונה ציורית מהממת.

הגישה לבאר נוחה יחסית - ניתן להגיע כמעט עד אליה ברכב, כולל נסיעה קצרה בדרך עפר. עם זאת, חשוב לציין כי הביקור במקום מצריך זהירות רבה ומיועד למטיילים מנוסים. הירידה בסולם והמפגש עם עומק הבאר דורשים כושר גופני טוב ויכולת טכנית.

באר האלה בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר וש.ר.)
ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל'

הבאר ממוקמת בעמק האלה, אזור בעל חשיבות היסטורית עצומה הידוע כזירת הקרב המפורסם בין דוד וגוליית. האזור היה מאז ומתמיד צומת מרכזי בנתיבי המסחר העתיקים ומרכז חקלאי משגשג, כפי שמעידה הבאר עצמה.

מומלץ להגיע עם מלווה נוסף לפחות. יש להצטייד בפנס תאורה. חובה נעליים מתאימות לטיפוס. מומלץ להביא חבל אבטחה נוסף. יש לבדוק את יציבות הסולם לפני הירידה.

באר האלה בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר וש.ר.)
מיקום באר האלה (מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל')

ידעתם שיש מעיין בביתר עילית?!

בין גבעות A ו-B בביתר עילית, עיר התורה והחסידות בהרי יהודה, ישנה מובלעת שאליה הגיעו תדיר פַלַּאחִים ערבים לְעָבְדָהּ ותושבי ביתר עילית לא ביקרו במקום. בשנה האחרונה, בנסיבות כואבות, זכו לראשונה תושבי העיר ליהנות מהמרחב הטבעי הקסום.

המעיינות בביתר עילית בין גבעה A ו-B בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר )
האזור משלב באופן ייחודי נוף חקלאי מסורתי עם מקורות מים טבעיים. כרמים ותיקים משלימים את התמונה הפסטורלית, ומעניקים לאזור אופי ייחודי של גן עדן נסתר בלב ההר.

השינויים הביטחוניים שהתרחשו לאחר שמחת תורה תשפ"ד הובילו לפתיחת אזורי טיול חדשים בפני המתיישבים ברחבי יהודה ושומרון. במקרה של ביתר עילית, פתיחה זו אפשרה לתושבי העיר להתחבר מחדש למורשת החקלאית העשירה של הרי יהודה ולחוות את עושר הטבע המקומי.

המעיינות בביתר עילית בין גבעה A ו-B בעונת האביב | מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' (צילום: יוני ברגר )
המובלעת, שבעבר כמעט לא הייתה נגישה, נפתחה בפניהם בעקבות השינויים הביטחוניים שהתרחשו לאחר מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר, שכן בדומה ליישובים רבים ביהודה ושומרון, גם בביתר עילית הורחקה הפעילות החקלאית הפלסטינית מקרבת היישוב מטעמי ביטחון. כתוצאה מכך, נחשף בפני תושבי העיר עולם של שפע חקלאי ומקורות מים טבעיים שהיו חבויים עד כה.

הפרדסים הנטושים הציעו למבקרים חוויה חקלאית עשירה: משמשים מתוקים, שזיפים חמצמצים ונקטרינות בטעם דבש. שבילים מתפתלים בין העשבייה הגבוהה הובילו לתגלית מפתיעה - בריכת מים טבעית המוזנת משפע נביעות מקומיות.

מיקום מעיינות ביתר עילית בין גבעות A ו-B (מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל')

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':

  • מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
  • תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
  • קו ליער 1-800-350-550

3
אחי היה שם ואמר שקשה לנשום בתוך הבור הזה וזה עושה סחרחורות האם משרד הבריאות בדקו את העניין כי פעם אמרתה שהם הולכים לבדוק
חכם
2
שם של ספר נדיר קדוש ורטוב
אחד העם
1
למה אני צריך לראות את שיער בית השחי שלו? מגעיל.
איל

