לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה

עמק האלה: באר מסתורית עתיקה נחבאת בין העצים

באר האלה, הממוקמת בעמק האלה ההיסטורי בסמוך למושב לוזית, היא עדות מרתקת למורשת החקלאית של האזור. הבאר מציעה למבקרים חוויה יוצאת דופן: באר עתיקה המכילה מים צלולים כבדולח בעומק של 4 מטרים (נכון לעונת האביב, בקיץ אין כל כך הרבה מים).

הבאר שנחצבה בסלע, מתאפיינת בתכנון מרשים: פיר בעומק של 12 מטרים, אליו ניתן לרדת באמצעות סולם, המוביל אל המים.