לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.
עמק האלה: באר מסתורית עתיקה נחבאת בין העצים
באר האלה, הממוקמת בעמק האלה ההיסטורי בסמוך למושב לוזית, היא עדות מרתקת למורשת החקלאית של האזור. הבאר מציעה למבקרים חוויה יוצאת דופן: באר עתיקה המכילה מים צלולים כבדולח בעומק של 4 מטרים (נכון לעונת האביב, בקיץ אין כל כך הרבה מים).
הבאר שנחצבה בסלע, מתאפיינת בתכנון מרשים: פיר בעומק של 12 מטרים, אליו ניתן לרדת באמצעות סולם, המוביל אל המים.
מה שהופך את המקום למיוחד במינו הוא עץ תאנה עתיק הצומח מתוך הבאר עצמה, דבר היוצר תמונה ציורית מהממת.
הגישה לבאר נוחה יחסית - ניתן להגיע כמעט עד אליה ברכב, כולל נסיעה קצרה בדרך עפר. עם זאת, חשוב לציין כי הביקור במקום מצריך זהירות רבה ומיועד למטיילים מנוסים. הירידה בסולם והמפגש עם עומק הבאר דורשים כושר גופני טוב ויכולת טכנית.
הבאר ממוקמת בעמק האלה, אזור בעל חשיבות היסטורית עצומה הידוע כזירת הקרב המפורסם בין דוד וגוליית. האזור היה מאז ומתמיד צומת מרכזי בנתיבי המסחר העתיקים ומרכז חקלאי משגשג, כפי שמעידה הבאר עצמה.
מומלץ להגיע עם מלווה נוסף לפחות. יש להצטייד בפנס תאורה. חובה נעליים מתאימות לטיפוס. מומלץ להביא חבל אבטחה נוסף. יש לבדוק את יציבות הסולם לפני הירידה.
ידעתם שיש מעיין בביתר עילית?!
בין גבעות A ו-B בביתר עילית, עיר התורה והחסידות בהרי יהודה, ישנה מובלעת שאליה הגיעו תדיר פַלַּאחִים ערבים לְעָבְדָהּ ותושבי ביתר עילית לא ביקרו במקום. בשנה האחרונה, בנסיבות כואבות, זכו לראשונה תושבי העיר ליהנות מהמרחב הטבעי הקסום.
האזור משלב באופן ייחודי נוף חקלאי מסורתי עם מקורות מים טבעיים. כרמים ותיקים משלימים את התמונה הפסטורלית, ומעניקים לאזור אופי ייחודי של גן עדן נסתר בלב ההר.
השינויים הביטחוניים שהתרחשו לאחר שמחת תורה תשפ"ד הובילו לפתיחת אזורי טיול חדשים בפני המתיישבים ברחבי יהודה ושומרון. במקרה של ביתר עילית, פתיחה זו אפשרה לתושבי העיר להתחבר מחדש למורשת החקלאית העשירה של הרי יהודה ולחוות את עושר הטבע המקומי.
המובלעת, שבעבר כמעט לא הייתה נגישה, נפתחה בפניהם בעקבות השינויים הביטחוניים שהתרחשו לאחר מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר, שכן בדומה ליישובים רבים ביהודה ושומרון, גם בביתר עילית הורחקה הפעילות החקלאית הפלסטינית מקרבת היישוב מטעמי ביטחון. כתוצאה מכך, נחשף בפני תושבי העיר עולם של שפע חקלאי ומקורות מים טבעיים שהיו חבויים עד כה.
הפרדסים הנטושים הציעו למבקרים חוויה חקלאית עשירה: משמשים מתוקים, שזיפים חמצמצים ונקטרינות בטעם דבש. שבילים מתפתלים בין העשבייה הגבוהה הובילו לתגלית מפתיעה - בריכת מים טבעית המוזנת משפע נביעות מקומיות.
