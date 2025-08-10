בין צפת לבית דגן: מקווה האר"י של המרכז מתגלה | המלצת טיול

מקווה דגן ( צילום: מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

מקווה האר"י של המרכז מקווה עתיק הנראה כ'מקווה האר"י' אפוף מסתורין נמצא בפאתי בית דגן בתוך בית חוה עתיקה מתחילת המאה ה-20, וסביבו שדות ומטעים חקלאים, עדרי צאן ועיזים.

ללא שתקראו את ההסבר המדויק כיצד מגיעים למקום, לא תוכלו להגיע לפה, כי למקווה הנדיר הלזה, אין מיקום בוויז או במפות כל שהם.

הוא בנוי מאבנים משתלבות, ונראה שהוא הועתק הישר מהעיר צפת לאזור המרכז, ולאחר שתשמעו את סיפור מקים המקווה, נראה שתסכימו שיש לו קשר רב לאריז"ל שבזכותו תורת הקבלה והסוד הופצה לעם ישראל.

בביקורי במקום שח לי יהודי מקומי שלדבריו הוא בנה במו ידיו את המקווה, לאחר שהוא חזר לשמור תורה ומצוות לאחר שנים רבות שעזב את אבינו שבשמים.

הוא נולד בשיכון סאטמר בבני ברק, ובנערותו התגייס ליחידה קרבית בצה"ל ונטש את החסידות. לאחר מספר שנים השתחרר והתקרב לתורת הקבלה. מידי חודש הוא מסיים את ספר הזוהר הקדוש בקבר רשב"י במירון, ואת המקווה הוא בנה כחלק מהתקרבותו לתורת הסוד.

שלט צנוע מנציח את דמותו של רס"ן דגן משה ורטמן ז"ל בן דבורה ואליהו ש"נפל בקרב על ארץ הקודש יהי זכרו ברוך" וחבריו משפצים את המקווה שפתוח חינם לכל דיכפין (ראוי לתרום להחזקת המקום).

במקום יש מקלחת, ואם תתרמו, יהיה גם מים חמים (נכון למועד כתיבת השורות מי המקווה והמקלחת קרים).

ביקור במקום הוא מסתורי למדי. על שלט מול המקווה כתוב "ראובן בן יעקב בכור השבטים", ויהודי שנסעתי איתו לטייל באזור היה בטוח שהמקווה עתיק מתקופת ראובן בכור השבטים, ובמקווה זה הוא נטהר, זהו שלא.

המקווה מוגדר כאקלוגי, מי המקלחת משקים עצי פרי, ובמקום סבון אקולוגי לטובת הטובלים.

שורת סיכום: מקווה האר"י של מרכז הארץ.

איך מגיעים? כתבו בווייז – פז נחלת יהודה, ותכנסו לשביל עפר צמוד לתחנה בצד מזרח שלה, סעו כמה מאות מטרים, ולאחר מכן תפנו ימינה, ושמאלה. לאחר שאנו רואים שלט "ראובן בן יעקב בכור השבטים" – ממולו מכוסה ביוטה מצוי הבית העתיק שבתוכו המקווה. מרחק הליכה מהחנייה - דקה.

• • •

