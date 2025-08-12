לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.
• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה
בשביל לטבול בנחל קריר ומפל סואן אין צורך לנסוע לרמת הגולן. מספיקה שעה נסיעה מבני ברק. בסמיכות לכניסה הצפונית של מושב אביאל בצפון מישור החוף - תוכלו לטבול בנחל זורם ומפלון.
מדובר ב'עין אביאל', נביעה שקרויה על שם מושב אביאל הסמוך. המעין המקסים נובע בנַחַל תַּנִּינִים, המכונה בערבית ואדי א-זֵרְקַא, (הנחל הכחול).
בשנים קדמוניות קראו לנחל "קרוקודילון" ו"תמאסיח", ובתרגום לעברית נקבע שמו הרשמי “נחל תנינים”, על שם התנינים הרבים שחיו במקום. תייר מלפני יותר מ-850 שנים מספר ברשימות מסעיו ש"בנהר תנינים איומים והם שונאים את האדם יותר מכל חיה אחרת".
בהמשך הנחל, מערבית לכיוון חוף הים, ישנו תל עתיקות עם שרידי עיר מהתקופה הפרסית (לפני 2500 שנים לערך) ששמה קרוקודילופוליס (עיר התנינים), שם תוכלו לבקר.
במקרה ואתם מתקשים להתעלם משמו של הנחל, ולצלול אל תוכו - מפחד התנינים האימתניים שונאי האדם, אני שמח לבשר לכם שמזה יותר ממאה שנים לא נראה אף של תנין בנחל. את התנין האחרון שניצוד במקום תוכלו לראות באוסף זואולוגי של ארנסט שמיץ, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב. היום הנחל נקי לגמרי מחשש תנינים ושאר מפלצות תאבי בשר אדם.
לאורך נחל תנינים, בסמיכות למושב אביאל, הנחל זורם עם כמה בריכות ומפלונים יפים ונעימים המפארים את המקום.
הכניסה והחניה אינם מסומנים ומשולטים, ותאלצו לחפש אחריהם מעט זמן. למי שלא מכיר, אל דאגה, בימי בין הזמנים, מספיק לחפש קבוצת מכוניות חונות, ואז תבינו שהגעתם למקום.
לאחר שתגיעו למקום הנחל, מעט מערבית ממול הכניסה הצפונית של מושב אביאל, תיכנסו להנאתכם לבריכה שעומקה מטר וחצי. שימו לב שהצל במקום איננו נמצא בשפע, כך שמומלץ לבוא בשעות בוקר מוקדמות או אחה"צ.
שורת סיכום: תנינים אימתניים שונאי אדם בעין אביאל - האומנם?
איך מגיעים? כתבו בוויז עין ירדנה עין אביאל. תוכלו לחנות במושב אביאל, ומשם ללכת ברגל.
הליכה מהחנייה 10 דקות.
אגמון שוויץ בישראל
באזור בקעת הירדן, סמוך לגדר המערכת ובין הגבעות המדבריות, התגלה לפני מספר חודשים בריכה גדולה ומרשימה, צמודה למחנה ברוז, מה שהפך את המקום לאטרקציה חדשה ומסקרנת.
מקור המים היה ככל הנראה בצינור מים שנפגע והתחיל לדלוף, ואלו נקיים לחלוטין.
הבריכה שצבעה טורקיז מהממת ביופיה, והיא כונתה 'אגמון שוויץ בישראל'.
גילוי הבריכה התרחש בחודש שבט תשפ"ה, ומאז הפך האתר למוקד משיכה עבור מטיילים שבאים לראות את המראה המיוחד.
הבריכה שתלויה בידי אנוש, התרוקנה לאחר מספר שבועות. הזריזים מבין קהל המטיילים זכו והגיעו לטבול במקום, והם ספרו שהתענוג היה רב ביותר.
• • •
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
- קו ליער 1-800-350-550
