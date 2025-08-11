טובלים בטבע: המקווה העתיק של גבעת זאב | המלצת טיול

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.
נמאס לכם מהמקוואות הרגילים? בקצה גבעת זאב מסתתר אוצר קסום - מערה טבעית המכילה בריכת טבילה צלולה להפליא.
המראה מדהים: טיפות מים מטפטפות מהתקרה כמו וילון קריסטלים נוצץ בשמש, ספסלי עץ בכניסה ומדרגות חצובות בסלע יוצרים אווירה מיוחדת במינה. הבריכה, שנבנתה על גבי מקווה עתיק וניזונה ממי ברז, אמנם אינה גדולה (1.5x1.5 מטר) אך מספקת חוויית טבילה ייחודית ומרעננת).
המקום, שהוקם בשנים האחרונות כפרי יוזמה של תושבים מקומיים, נקרא בתחילה "מעיין חנה" על שם חנה אם שמואל הנביא, שלפי המסורת נקבר בסמוך בנבי סמואל.
בקיץ תשפ"ה קיבל המעיין משמעות מיוחדת ועמוקה, כשחבריו של אוריאל ברוך הי"ד, שנחטף ונרצח בעזה ב-7.10.23, שיפצו וניקו את המקום. מאז נקרא המעיין על שמו - "מעיין אוריאל", לזכר אדם אהוב שהיה ידוע באהבתו לאנשים ובשמחת החיים שהפיץ סביבו.
כיום, שלט צנוע במקום מספר את סיפורו של אוריאל:
"אוריאל נשוי לרחלי ואב לשליו ואופק, בעל ואבא מדהים, אדם אהוב על הבריות, אוהב אנשים משפחה וחברים, מוקף חברים ומפיץ אהבה שמחה ואחדות, נעים הליכות". השלט מסתיים במילים מחויכות: "אז תורידו ת'פניקה ותהנו".
למתעניינים בהיסטוריה, המקום טומן בחובו סיפור עתיק. הבריכה היא חלק מח'ריבת אל מדרה, אתר מימי בית שני שהיה בעבר יישוב יהודי משגשג. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום נחשפו מקווה טהרה ורצפת פסיפס של גת ביזנטית, כולל ממצא נדיר של מונוליט מאבן ששימש לעיגון בורג לסחיטת ענבים. חפירות ארכיאולוגיות חדשות מתבצעות במקום, ועשויות לחשוף פרטים נוספים על אופיו של האתר העתיק.
למבקרים במקום: הגישה פשוטה - יש להגיע לבית ספר תורת חסד בגבעת זאב, לחנות ברחבה ולצעוד כ-40 מטר במעלה מדרגות האבן. הכניסה חופשית והמקום פתוח 24/7. המלצתנו היא להימנע מימי שישי העמוסים ולהגיע בשעות שקטות יותר. בחורף, היו מוכנים למים קרירים במיוחד.
המקווה ממולא במי ברז, אולם בחודש האחרון המקווה מולא בקרח ולטענת באי המקום המקום כשר לטבילה.
• • •
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
- קו ליער 1-800-350-550
