טובלים בטבע: המקווה העתיק של גבעת זאב | המלצת טיול

מעיין אוריאל ( צילום: מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה

מעיין אוריאל בגבעת זאב [צולם לפני השיפוץ האחרון] ( צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

כיום, שלט צנוע במקום מספר את סיפורו של אוריאל:

"אוריאל נשוי לרחלי ואב לשליו ואופק, בעל ואבא מדהים, אדם אהוב על הבריות, אוהב אנשים משפחה וחברים, מוקף חברים ומפיץ אהבה שמחה ואחדות, נעים הליכות". השלט מסתיים במילים מחויכות: "אז תורידו ת'פניקה ותהנו".

למתעניינים בהיסטוריה, המקום טומן בחובו סיפור עתיק. הבריכה היא חלק מח'ריבת אל מדרה, אתר מימי בית שני שהיה בעבר יישוב יהודי משגשג. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום נחשפו מקווה טהרה ורצפת פסיפס של גת ביזנטית, כולל ממצא נדיר של מונוליט מאבן ששימש לעיגון בורג לסחיטת ענבים. חפירות ארכיאולוגיות חדשות מתבצעות במקום, ועשויות לחשוף פרטים נוספים על אופיו של האתר העתיק.

למבקרים במקום: הגישה פשוטה - יש להגיע לבית ספר תורת חסד בגבעת זאב, לחנות ברחבה ולצעוד כ-40 מטר במעלה מדרגות האבן. הכניסה חופשית והמקום פתוח 24/7. המלצתנו היא להימנע מימי שישי העמוסים ולהגיע בשעות שקטות יותר. בחורף, היו מוכנים למים קרירים במיוחד.

המקווה ממולא במי ברז, אולם בחודש האחרון המקווה מולא בקרח ולטענת באי המקום המקום כשר לטבילה.

מיקום מעיין אוריאל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

