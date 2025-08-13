נפלאות העיר יריחו ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

נפלאות העיר יריחו ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

במסגרת מאמצי להכיר כל פיסת אדמה מארצינו הנהדרת, בחורף תשפ"ב ארגנתי סיור מאובטח בעיר העתיקה ביותר בתבל, הלו היא עיר השמש הנצחית יְרִיחוֹ. ביחד עם מורה הדרך מוטי אפרתי האגדי שנהירין לו שבילי יריחו כמרצפות ביתו, יצאנו לעיר יריחו וכמובן שמוטי דאג לאישורים מכל הגורמים הרלוונטיים, כולל אוטובוס מפואר וכו'. ש מרגש: מתנדב חזר מזירת תאונה וקיבל מתנה לא צפויה ציקי גל | מקודם רה"מ נתניהו: "אני מעביר חוק שלראשונה יגייס אלפי חרדים מדי שנה, זה החוק" דוד הכהן | 08:15 כך למדתי להכיר אחד מהאיזורים הכי מרתקים אך מהפחות נגישים בארצנו הקדושה. הסיור היה מרתק: עמדנו נפעמים מול שרידי ביתה העתיק של רחב בתל יריחו, התרעננו במימיו הקדושים של מעיין אלישע המפורסם, ואפילו זכינו לפגוש את הכפיל המקומי של איינשטיין שהפתיע אותנו בדמיונו המדהים למדען הדגול. משם המשכנו לחוויה מסעירה ברכבל לפסגת הר הקרנטל, וחתמנו את היום בביקור מרשים בשרידי ארמון החורף המפואר של הישאם.

מערת אליהו לדברי המקומים. יתכן שהיא המערה אליה ברחו המרגלים ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

ארמון הישאם ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

שרידי בית חומה. אולי של רחב ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

בבוקר יום שישי שמשי, ירדנו לעיר המיושבת הנמוכה והעתיקה בעולם – יריחו. ולמה נקרא שמה יריחו? מצינו לזה לפחות ארבע טעמים:

העיר בה נראה הירח היטב בלילות החורף המכוסים בעננים.

היטב בלילות החורף המכוסים בעננים. העיר בה הריחו את קטורת בית המקדש.

את קטורת בית המקדש. בעיר בה נהג פולחן הע"ז לירח.

העיר בה גדל פרי אפרסמון הנדיר שהריח ריח ניחוח.

הביקור לווה בלא מעט חששות, ובניסי ניסים נכנסנו 2 אוטובוסים בשלום, וחזרנו בשלום. בטוחני שהיה זה גם בזכות מעין אלישע שם אירעו ניסים לאבותינו.

ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל'

מעיין אלישע

האתר שמסומן בימינו כמעיין אלישע מסתבר שהוא המעין עליו מעיד הנביא על נס המתקת המים על ידי אלישע הנביא:

"וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי הָעִיר אֶל-אֱלִישָׁע.. וַיֵּצֵא אֶל מוֹצָא הַמַּיִם וַיַּשְׁלֶךְ-שָׁם מֶלַח... וַיֵּרָפוּ הַמַּיִם עַד הַיּוֹם הַזֶּה, כִּדְבַר אֱלִישָׁע אֲשֶׁר דִּבֵּר". (מלכים ב', ב', י"ט–כ"ב).

מסעדה בדיר קראנטל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

ההיסטוריון היהודי בן ימי הבית השני יוסף בן מתתיהו מזכיר מעין זה, ואת המתקת מימיו:

"בקרבת יריחו נמצא מעיין מים חיים עשיר, אשר מימיו טובים מאוד להשקיית האדמה. על המעיין הזה מסופר, כי בעבר היה משחית את יבול השדה ואת פרי העצים, וגם מזיק לילודי אישה. מימיו היו מביאים מחלה ומוות לכל היצורים. אולם לאחר מכן נרפאו המים והפכו להיות בריאים ומפרים בידי אלישע הנביא. כך אירע הדבר: אלישע ניגש אל המעיין והשליך אל המים כלי חרס מלא מלח, כדי לרפא את המים ולפתוח מקורות מתוקים. אל אלוהים התפלל כי ייטיב עם יושבי הארץ. בתפילה זו, אשר קדמו לה מעשי הנביא בחכמת כפיו, רפא את המעיין. ומאז, במקום שהמים יהיו כבעבר מחוללי שכול ומביאי אסון ליושבי הארץ, החלו מאותו היום והלאה להביא ברכה".

מעניינים דבריו של יוספוס אודות מעין זה שבחורף הוא מתחמם, ואילו בקיץ הוא מתקרר:

"בימות החמה הארץ הזאת לוהטת כאש, ועל כן אין איש יוצא ממקומו בקלות. אך המים הנשאבים לפני זריחת השמש נוטים להתקרר בחוץ, ונטייתם הפוכה מתכונות האוויר שסביבם. לעומת זאת, בימות הקור המים מתחממים וטובים מאוד לרחצה".

מזכרות לתיירים בדיר קראנטל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

אף מקורות נוצריים מזכירים מעין זה ואת ניסיו. אחד מאלו הוא הנוסע מבורדו בן המאה הרביעית שהזכיר את מעיין אלישע וכתב שמאז שאלישע ריפא את מי המעיין נהגו הנשים לשתות ממימיו על מנת להרפא מעקרותן.

במפת מידבא העתיקה מופיע המעיין כשמעליו בנוי מבנה אבן. מעל המבנה מופיעה כתובת ביוונית: "לאלישע הקדוש".

לאחר ביקור במעין, ביקרנו בתל יריחו, לא לפני שרכשנו בקבוקי מים מקניון קטן המתפרנס בעיקר מתיירות. לאחר צפייה בסרטון המתאר את ההיסטוריה של העיר יריחו, הבטנו בשרידים המרשימים של תל יריחו, שגובהו 21.5 מטר ושטחו 40 דונם.

בתל מבחינים היטב בחומות ענק שקועות באדמה, עדות חיה למתואר בספר יהושע (ו, כ) וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הָעָ֜ם אֶת־ק֣וֹל הַשּׁוֹפָ֗ר וַיָּרִ֤יעוּ הָעָם֙ תְּרוּעָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַתִּפֹּ֨ל הַחוֹמָ֜ה תַּחְתֶּ֗יהָ וכמו שחז"ל (ברכות נד:) פירשו שהחומה נבלעה באדמה. החוקרים שבזמנו גילו חומות יריחו נשארו פעורי פה נוכח המציאות שנתגלה לעיניהם כיצד מסורות חז"ל מקבלים אישוש בממצאי השטח.

הרכבל בדרך לדיר קראנטל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

דיר אל-קרנטל

לאחר הארכיאולוגיה בתל יריחו, העפלנו באטרקציה המרכזית של העיר: הרכבל ל'דיר אל-קרנטל' מבנה נוצרי השייך לכת הנוצרית היוונית אורתודוקסית במצוק הר הקרנטל.

המבנה המקורי הינו עתיק יומין, הוקם במאה הרביעית בידי נזיר נוצרי בשם חריטון בפסגת ההר, מעל מיקומו הנוכחי של המנזר. כפי שכותב הרמב"ם לנוצרים חלק רב בהפצת אמונת התנ"ך בעולם, ואלו סבורים שבמקום התגורר אליהו הנביא, ואף מראים במדויק את מקומו במערה קטנה.

ארמון הישאם

סיבוב קצר בסמטאות יריחו הוביל אותנו לשרידיו המרשימים של ארמון הישאם המוכר גם בשמו הערבי – ח'רבת אל-מפג'ר. הארמון משמר את תרבות האימפריה האומאית, מהמאה הראשונה לייסוד האיסלאם.

הארמון נבנה לחודשי החורף, אותו הקיפה חומה, ובתוכו פארק טבעי. בתוך הארמון נבנו מסגד ובית מרחץ מפואר שהכיל את כל עניני "עולם הזה".

הארמון הוקם בשנת 724 לספירה ורעידת האדמה שפקדה את ארץ ישראל בשנת 749 לספירה גרמה לו לנזקים רבים. ארמון הישאם לא שוקם שנית ולמעט פעילות ארעית שהתקיימה בו בתקופה הצלבנית והוא נותר חרב עד ימינו, ומשמש כאתר תיירות חשוב ביריחו. מרבית ממצאי האתר הועברו על ידי הבריטים למוזיאון רוקפלר והם מוצגים בצלע הצפונית של המוזיאון עד היום, וחלקם שוחזרו ונמצאים באתר ביריחו.

שורת סיכום: יריחו, ביקור היסטורי.

