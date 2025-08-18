מתחת לישיבה: גילוי מקווה הטהרה העתיק של צפת | המלצת טיול

המקווה העתיק במעמקי ישיבת ההסדר צפת ( מתוך הספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יעקב ליפשיץ )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

יום שישי, ערב שבת קודש נכנסתי בשערי צפת העתיקה כשהשמש החלה לנטות מערבה. האוויר הצלול של הגליל העליון מילא את ריאותיי, ומיד חשתי את הקדושה האופפת את העיר. שבת קודש, בוקר התפילה בבית הכנסת האר"י הייתה חוויה מרוממת. הניגונים העתיקים והאווירה המיוחדת העבירו אותי כאילו במנהרת זמן אל ימי המקובלים הקדמונים. אחר התפילה, בעודי יושב ולומד מתורת האר"י הקדוש, חשתי צורך עז לטבול במקווה טהרה.

שיתפתי את בן שיחי בתשוקתי, והוא חייך חיוך מסתורי. "הידעת", אמר, "כי ממש מתחת לרגלינו, במרתף ישיבת ההסדר המקומית, שוכן מקווה טהרה עתיק?". הופתעתי. מסתבר שהמקווה שימש את גדולי המקובלים לפני טבילתם ללימוד תורת הסוד.

לאחר שהובילני במדרגות האבן העתיקות, נגלה לעיניי מקווה טהרה. טבלתי במים הקרים, וחשתי התעלות רוחנית מיוחדת.

כשעליתי בחזרה לבית המדרש, הרגשתי כאילו אני מבין טוב יותר את דברי הקבלה שלמדתי. הטבילה פתחה בפניי שער להבנה עמוקה יותר של סודות התורה.

המקווה מצוי בישיבת ההסדר בעיר העתיקה. ניתן לטבול בתשלום שלא בשעת הסדרים.

