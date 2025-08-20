באר סֶגֶ'רָה בעונת אביב ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יוני ברגר )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

היא מוסתרת מעין המטייל, במבנה תת קרקעי, ובמשך שנים רבות היא הייתה מרוקנת ממים. ברוכים הבאים למעיין סֶגֶ'רָה שהיא בעצם באר עתיקה מימות חז"ל. ש נחנך מרכז המבקרים "חזון לדורות" בבית החזון איש בבני ברק אסף מגידו | מקודם בבאר זו בה השתמשו כנראה רבותינו לפני כ-2000 שנים רבי יוחנן בן זכאי ורבי חנינא בן דוסא, ולפני כמאה שנים הגרי"ח זוננפלד, והראי"ה קוק. בפעם האחרונה שהבאר הייתה מלאה במים היה בחורף תשנ"ב (1992), ולאחר מכן יבשה למשך כשלושים שנים על שלהי חורף תשפ"ד.

הבאר מצויה כיום בפאתי מושב אִילָנִיָּה בגליל התחתון שנבנה על אדמות הכפר "סֶגֶ'רָה" שחרב במלחמת העצמאות.

חוות סג'רה נרכשה בשנת תרנ"ט (1899), ובין תושביה היו מספר משפחות של סובוטניקים (נוצרים שומרי שבת שרובם התגיירו), ובימינו נערכים במקום סיורים על תולדות גרי הצדק בארץ ישראל.

הארכיאולוג אריק גולד, בן הישוב, מצא עדויות ליישוב גדול שהיה כאן בזמן המשנה והתלמוד, ולפי השערתו, כאן היה מקומו של היישוב "ערב" - מקום מושבם של רבי יוחנן בן זכאי ורבי חנינא בן דוסא ולא כמקובל בכפר עראבה ליד סכנין.

בטיוליו הרבים באזור, מצא גולד מתקנים חקלאיים רבים ומערות קבורה שחלקן עם חריתה של מנורה. הוא ממשיך לטייל באזור ומקווה שבאחד הימים יימצא התקציב לחפור ולגלות את רצפת הפסיפס של בית מדרשו של רבי חנינא בן דוסא.

מעין הבאר

אל תחתית הבאר יורד גרם מדרגות לעומק של 10 מ'. גג הבאר מכוסה בכיפת אבן ובה פתח דליה למתקן שאיבה המופעל באמצעות דוושות רגל. מצפון למעין ובצמוד אליו מצויים שרידי בית הכנסת העתיק מימי המשנה והתלמוד.

הרבנים החלוקים בדעותיהם, לוגמים מים מבאר סג'רה

בשנת תרע"ד (1913) נערך "מסע המושבות" בראשות רבנים חשובים ובראשם רבה של העדה החרדית בירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד, ורבה של יפו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לימים הרב הראשי הראשון מטעם הרבנות הראשית.

חיזוק גדול נוצר בעשרים ושישה ישובים בהם בקרו הרבנים, הובאו מורים ללימודי קודש, נבנו בתי כנסיות, ואיכרים רבים קבלו על עצמם להתחזק בתרומות ומעשרות.

מעשה מבהיל התרחש כשהרבנים הגיעו לסג'רה, אל הבאר העתיקה שממימיה, ככל הנראה, לגמו. היה זה לאחר אירוע הרצח של משה ברסקי.[1] ברסקי נרצח לאחר שיצא להזעיק רופא מטבריה לדבורה דיין בת היישוב דגניה (לימים זכרה דבורה את משה ברסקי, ושנתיים לאחר מכן נולד לה בן, ונקרא בשם משה לעילוי נשמתו, הלוא הוא משה דיין שר הביטחון בתקופת מלחמת ששת הימים). בדרכו חזרה לדגניה הותקף בידי בדואים ונרצח, תוך שהם משאירים סמל נקמת דם - זוג נעליים ומקל ערבי.

מכפר תבור הרבנים התלבטו האם לעבור דרך סג'רה. איכרי המקום ניסו להניע את הרבנים מללכת ברגל בשעת ליל מאוחרת מפני הבוץ הרב. הרב קוק צידד לישון בכפר תבור, אולם הרב זוננפלד חשש שיתכן שבני סג'רה יחשבו שהרבנים חוששים מללכת בדרכים עקב הסכנה, ולא יתכן שיהודי יחשוש ללכת בארצו, ולכן הוא הלך ברגל בשעות הלילה המאוחרות, ואפילו העגלונים שנשלחו לדלוק אחריו, לא השיגו. במשך שלוש שעות הלך הרי"ח ללא חת ומורא תוך שהוא מדווש בין ביצות ושלוליות עד שהגיע למחוז חפצו בשלום.

ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל'

שורת סיכום: לשאוב מים מבאר הדורות במושב אילניה.

איך מגיעים? בוייז כתבו: מגרש כדורגל אילניה. נציין שהבאר פעילה בעיקר בעונת האביב, ובקיץ אין בה מים.

מעט ממערב לבית הספר הישן נזהה שלט מידע של קק"ל ובו מפת המסלול. מנקודה זו נצעד בדרך סלולה ולאורכה שדרת עצים, לכיוון דרום-מערב. בדרך, נזהה בין העצים שילוט הסבר על צינור המים הישן, שהוביל מים מהמעיין לבתי המושב אילניה. לאחר כחצי ק"מ מהחניון, נזהה בצד ימין מתחם מגודר, ובו גרם מדרגות היורד אל מעיין הכפר סג'רה. המעיין נמצא בתחתית מבנה אבן מרשים שגובהו כ- 15 מ' אך אינו בולט כמעט מעל פני השטח.

מיקום באר סֶגֶ'רָה ( מתוך הספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

[1] אתו נרצח גם יוסף זלצמן הי"ד.

• • •

