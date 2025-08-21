עין יבניאל - המעיין הנסתר בלב המערה | המלצת טיול

עין יבניאל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יוני ברגר )

לרגל הוצאת ספרי החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי וויז סרוקים, בלעדי ל'כיכר השבת' נפרסם מתוכו מיקומי מעיינות בו תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם.

• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה

בדיוק כשחשבתם שראיתם הכל, הנה מגיע עין יבניאל - מעיין מסתורי שמסתתר בתוך מערה תת-קרקעית. זה לא מעיין שתמצאו בטיול משפחתי רגיל - צריך קצת אופי הרפתקני כדי להגיע אליו. "חשבתי שחיללתי שבת" | הידוענית בסיפור משעשע מהשבת אצל המשפחה החרדית איציק אוחנה | 08:59 דמיינו את זה: אתם זוחלים דרך פתח קטן, מאירים עם הפנס בחשכה, ופתאום מגלים בריכת מים צלולים באורך חמישה מטרים. המים נעימים, לא קרים מדי, והאווירה במערה החשוכה פשוט קסומה. אה, ואם תחפשו טוב, אולי תמצאו גם את הסרטן הקטן והחמוד שמסתובב שם...

עין יבניאל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יוני ברגר )

עין יבניאל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יוני ברגר )

המלצות לטיול בין הזמנים >>>

ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל'

• לרכישת ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים' - הקישו פה

רוצים להגיע? חונים בבית העלמין של יבניאל (ליד קברו של מוהר"ש), ומשם מתחילה ההרפתקה. אין שביל מסומן, וצריך לטפס קצת בהר. בחורף זה אתגר אמיתי - הצמחייה מסתירה את הדרך, אבל זה חלק מהכיף. אה, ואל תשכחו פנסים - בלעדיהם תישארו בחושך מוחלט!

טיפ קטן: יש קצת בוץ בתחתית הבריכה, אז תתכוננו לזה. כדאי גם להביא מפה או אפליקציית ניווט טובה - זה יכול להציל אתכם משעות של חיפושים.

אגב, יש כאן ויכוח היסטורי מרתק: - הרב פישמן מימון טען שיבניאל היא בעצם יַבְנֶה המקורית, לשם גלתה הסנהדרין. הוא אפילו הביא ראיות מדברי היעב"ץ ומש"י רפפורט (חתנו של בעל 'קצות החושן'). כשבדקתי את הטענה הזו מול ד"ר חגי עמיצור, מומחה לשביל הסנהדרין, הוא הסביר שלמרות שנמצאו ביבניאל שרידים מתקופת חז"ל, המחקר העדכני מראה שהסנהדרין מעולם לא ישבה פה. אבל זה רק מוסיף קסם למקום, לא?

אז קדימה, למי יש אומץ לצאת להרפתקה?

עין יבניאל ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' | צילום: יוני ברגר )

• • •

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':