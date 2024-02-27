אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
כידוע, ישיבה מול מים זורמים בשצף קצף גורמת לנפש רגעים של רוגע, המאפשרים להמשיך במרוץ החיים | ישראל שפירא בהמלצה מיוחדת ליום הבחירות - אתרי המים הנהדרים בעמק בית שאן, בהם: נח קיבוצים, הסַחְ'נֶה והאזור | הצבעתם? צאו לטייל... (טיולים)