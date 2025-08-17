נחל האסי ( צילום: שמעון סודרי, צילום אווירי )

בזמן שהחום הכבד אינו מאפשר טבילה בנחלי הצפון, והעומס החריג בחופי הים אינו מאפשר אפילו שכשוך, זה הזמן להכיר מקרוב את עמק המעיינות המופלא השוכן בעמק בית שאן, כשעה נסיעה מהמרכז.

עמק בית שאן, המכונה גם בקעת בית שאן, גובל בצפון בנחל תבור, בצפון-מערב בעמק חרוד, במערב בהר הגלבוע, בדרום בנחל מלחה (ואדי אל-מאליח) בואכה השומרון, ובמזרח בנהר הירדן בקטע שלמרגלות רכס הגלעד. העמק מצטיין בשפע המים המצויים בו ולכן המועצה שבו נקראת כיום "עמק המעיינות". בין הידועים הם עין שוקק, עין מודע, נחל הקיבוצים, עינות חוגה (שהפכו לפארק בשם גני חוגה) ונחל עמל (האסי). כמו כן נובע שם מעיין המים החמים המפורסם ה'סחנה'. בעמק נמצא פארק המעיינות ובו שמורות טבע, אתרי תיירות, מעיינות ונחלים. יצאנו לדרך!

הסח'נה ( צילום: יחיאל פישר )

"גן השלושה" - הסַחְ'נֶה

גן השלושה הוא גן לאומי בעמק המעיינות למרגלות הר הגלבוע, סמוך לקיבוץ ניר דוד. הגן זכה בתואר אחד מעשרים הגנים היפים בעולם של הטיים מגזין.

טמפרטורת המים במעיינות קבועה כל השנה – 28 מעלות צלזיוס – וזהו מקור שמם הערבי, סח'נה, שפירושו "חם". הבריכות הורחבו ושופרו והותאמו לרחצה ולשחייה.

איך להגיע? גן השלושה ממוקם על כביש 669, בין צומת השיטה לבית שאן, כ – 25 דק' מעפולה. בתחבורה ציבורית: קו 412 של חברת סופרבוס, היוצא מבית שאן ומעפולה. או כתבו בוויז: גן לאומי גן השלושה (הסחנה). הכניסה בתשלום.

הסח'נה ( צילום: יחיאל פישר )

גן לאומי מעיין חרוד

מעיין חרוד נובע במערת גדעון, ממש בצלע הגלבוע. המים הצלולים של המעיין זורמים לתוך מגוון פלגים וביניהם בריכת השכשוך הגדולה. נוסף לבריכת השכשוך, תיהנו ממתחם עם שולחנות פיקניק, קולר עם מים קרים, ברזיות ומדשאה גדולה כדי שתוכלו לשחק בכיף עם הילדים.

איך להגיע? בין עפולה לבית שאן, על כביש 71. כעשרה ק"מ מעפולה יש לפנות לכיוון גדעונה (לעלות על הגשר). אפשרות נוספת לנסוע בכביש 675 מצומת הסרגל (התענכים) לצומת נבות ולאחר קילומטר נוסף לפנות למעיין חרוד. או כתבו בוויז: גן לאומי מעיין חרוד. הכניסה בתשלום.

פארק גני חוגה

פארק גני חוגה הוא פארק מים עם מעיינות וקמפינג בלב אזור עמק המעיינות סמוך לבית שאן. במקום 3 בריכות טבעיות ורחבות שכל העת זורמים לתוכן ודרכן מים באמצעות מפלי מים. המגיעים מתוך נביעת מים וכך הם כל העת נשמרים נקיים, זכים וראויים לרחצה. היתרון הגדול של בריכות המים הטבעיות שבגני חוגה היא העובדה שהן בעלות עומקים משתנים וכך הן מותאמות לכל הגילאים.

איך להגיע? לכתוב בוויז: גני חוגה. הכניסה בתשלום.

הסח'נה ( צילום: שאטרסטוק )

פארק המעיינות

פארק המעיינות משלב כמה ממעיינות בקעת בית שאן. בפארק סלולות דרכים באורך כולל של 15 קילומטרים שמובילות למעיינות. כמו כן יש בפארק מסלול המתאים להולכי רגל ולרוכבי אופניים, ובנוסף גידולים חקלאיים מגוונים, בריכות דגים ומעיינות המזינים בריכות גדולות, המאפשרות שחייה.

איך להגיע? נוסעים בכביש 669 לגן לאומי גן השלושה (סחנה) ובמעגל התנועה שלפני שער גן השלושה פונים ימינה. נוסעים כ־800 מ' בדרך העוקפת את הגן הלאומי במקביל לגדר הגן עד לרחבת החניה של פארק המעיינות. מחנים ונכנסים ברגל למבואת הפארק. או כתבו בוויז: פארק המעיינות.

המעיינות בפארק

עין חומה ועין מגדל:

עין חומה ועין מגדל הם מהמעיינות הגדולים בפארק המעיינות ומקורותיו של נחל קיבוצים. שמות המעיינות מנציחים את ניר דוד (תל עמל), ראשון ליישובי חומה ומגדל. אורך הנחל הזורם כ2 ק"מ, ואחר כך מימיו מוזרמים באמות מים לשדות העמק. המים בנחל עשויים להגיע לעומק של כשני מטרים ולכן חשוב להביא ציוד ציפה לאלה שלא מיטיבים בשחייה.

שני המעיינות המזינים את הנחל בעלי ספיקה גבוהה. מימי המעיינות נתפסים ברובם להשקיה ושתייה, ובחלקם זורמים לאורך הנחל. טמפ׳ המים בנחל קבועה כל השנה ועומדת על 24 מעלות.

נחל קיבוצים ( צילום: יחיאל פישר )

נחל הקיבוצים:

נחל הקיבוצים הוא מן הנחלים המטויילים ביותר בבקעת בית שאן. הכניסה לאתר חופשית והותקנו בו חניון מסודר, שבילי הליכה, שולחנות פיקניק ומתקני צל, מי שתייה ומזנון צנוע. באזור הפיקניקים השתמרה חורשת אקליפטוסים גבוהים המשרים צל בכל עונות השנה לרווחת המטיילים. בשנת 2010 הנחל נכלל ב"פארק המעיינות" ביחד עם עין מודע ועין שוקק.

אחת האטרקציות הכיפיות בנחל הקיבוצים היא בשני צינורות ניקוז מים רחבים מאוד, שמשמשים בימים החמים כמגלשת מים לילדים, וגם לנו הילדים ברוחם.

בריכת המשולש:

בקצה נחל הקיבוצים, במקום שבד"כ מוכר רק למקומיים, נמצאת בריכת המשולש שקרויה כך בשל צורתה המשולשת. סביב הבריכה יש נחל זורם ונקי, צל וספסלי פיקניק.

עין שוקק ( צילום: שאהין זועבי/ ‏רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי‏ )

עין שוקק:

מעיין עין שוקק נמצא בלב פארק המעיינות. פינת החמד הקסומה בלב העמק, עם נביעה שמזרימה מים צלולים בטמפרטורה של 25 מעלות כל השנה. עומק המים של המעיין משתנה, מתחיל בחצי מטר ומגיע למטר-מטר וחצי באזור המזרחי של הבריכה. מסביב למעיין פזורים שולחנות קק"ל.

עין שוקק ( צילום: שאהין זועבי/ ‏רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי‏ )

השביל הרטוב עין שוקק:

"השביל הרטוב" מתחיל בעין שוקק, מעיין עם בריכה גדולה וצלולה, המתאימה לרחצה. בקצה הבריכה, ליד הסכר, מתחיל השביל הרטוב, המסומן בצבעים כתום-לבן. השביל עובר בין צמחייה סבוכה, וכולל גשרון קטן בכניסה. אורכו כ־300 מטרים ועומק המים בו כ־30 ס"מ.

בריכת הטחנה:

בריכת הטחנה נמצאת במרכזו של פארק המעיינות – נחל שוקק מתנקז היישר לתוכה ויוצר בריכה בצורה אליפטית. סביב הבריכה ישנם שולחנות קק"ל המאפשרים פיקניק בסמוך לבריכה. אחד היתרונות הגדולים של בריכת הטחנה היא שהמים נמוכים כך שילדים יכולים להתרחץ בבטחה. וגם מי שלא רוצה להתרחץ יכול רק לשכשך רגליים ולהתרענן. יתרון נוסף הוא בכך שאזור הרחצה בבריכה מוצל ע"י עצי האיקליפטוסים שניטעו ממש בסמוך.

עין שוקק - השביל הרטוב ( צילום: באדיבות מדריכת הטיולים רחל פלנר )

עין מודע:

עין מודע הוא מעיין גדול שמימיו נקווים לבריכה רחבה, השוכנת בצל בריכת אקליפטוס. עומק המים בבריכה מגיע לכמטר וחצי ובפינות יש כמה נקודות גישה עם סלעים לירידה נוחה (אך מחליקה בגלל המים). החל מקיץ 2010 נאסרה כניסת מכוניות לעמק המעיינות הכוללים את עין מודע, עין שוקק ונחל הקיבוצים, ניתנת האפשרות לשכור אופניים או לסחוב על הגב את הציוד, בנוסף אין אפשרות ללון בשטח בלילה.

איך להגיע? ניתן להגיע בדרך עפר מסודר היורד מכביש 669 בצמוד לקיבוץ רשפים, בפינת הגדר של הקיבוץ פונים בעקבות השילוט והשביל מוביל הישר לאתר במרחק כשנים וחצי קילומטר מהכביש.

עין מודע ( צילום: dr. avishai teicher )

נחל האסי החוף הירוק

החוף הירוק של נחל האסי נמצא בקיבוץ ניר דוד וחלקו המערבי פתוח לציבור הרחב בחינם ומאפשר גישה נוחה למים, כדי להנות מטבילה מרעננת במים הצלולים של הנחל. החוף הירוק הוא ללא ספק אחת הפינות היפות ביותר בארץ.

יש לקחת בחשבון שבחוף הירוק אין שירותי מציל והכניסה למים היא על אחריות המטיילים, אבל אין מניעה לשבת על גדות הנחל, האזור מטופח מאוד וגם ללא טבילה הביקור בו מומלץ בכל עונות השנה ללא קשר למזג האוויר.

איך להגיע? כתבו בוויז: החוף הירוק, נחל האסי. אחרי שחניתם בחניה מסודרת ובחינם, תצעדו פנימה כ 50 מטרים עד לגדה שהוקצתה עבור הציבור.

קיבוץ ניר דוד ונחל האסי ( צילום: Menachem Lederman/Flash90 )

המפלים הלבנים

הכירו את הג'קוזי הטבעי של תושבי בית שאן והסביבה. המפלים הלבנים שזורמים כל השנה, התגלו לפני כמה שנים והפכו לאטרקציה תיירותית מגניבה במיוחד. יש במקום בריכות רדודות ומסלול הליכה מאתגר במים למי שאוהב את זה.

איך להגיע? כתבו בוויז: “המפלים הלבנים”. סמוך לקיבוץ עין הנציב אשר באזור עמק המעיינות, מכביש 90 פנו אל כביש 6678 המוביל לכיוון קיבוץ עין הנצי”ב.

ממש קצת לפני הקיבוץ ואף מקביל אליו תבחינו בצד שמאל של הכביש דרך עפר, רדו אלה בזהירות, סעו בדרך טובה לרכב פרטי במקביל לצמחייה, לאחר כ- 300 מטרים תבחינו במעין מסעף עם מקבץ עצים ,פנו שם שמאלה , לאחר נסיעה קצרה תבחינו בבריכות מים ובתעלת מים המשיכו משם בנסיעה של עוד כ -300 מטרים עד שתגיעו אל צינור מים חום גדול, לידו שני צינורות כחולים.

החנו בזהירות את כלי הרכב ליד הצינורות. לכו בירידה כלפי מטה עד שתבחינו בפתח בתוך הסבך הרב אילו המפלים הלבנים, אם תרצו להגיע לבריכת השכשוך הקטנה , עלו במעלה שביל העפר הנמצא בגדה השנייה של הנחל, לאחר הליכה קצרה מן המפלים הלבנים התחתונים תמצאו פתח נוסף גדול שם תראו גם כן מספר מפלים הנמצאים בתוך בריכת שכשוך.

המפלים הלבנים

עין נזם - חונזירה

עין נזם ידוע גם בכינוי עין חונזירה. מי המעיין, המגיעים מנביעה טבעית, נאגרים בבריכה שעומקה כשני מטר בצורת תעלה ארוכה המוקפת צמחיית קנים, המים הם מים מליחים שאין ללגום מהם אך הם חמימים, בקרבה לבריכת האגירה מרובעת שאיננה עמוקה.

איך מגיעים? ממוקם ליד קבוץ שדה אליהו, בנסיעה על כביש 90 פונים מזרחה לכביש 6678, עוברים על פני הכניסה לקבוץ כשמונה מאות מטר ,שם פונים לכביש המשמש את חקלאי הקבוץ המסומן בצבע כחול, נוסעים בו עד שפוגשים שביל עפר אחרי כשמונה מאות מטר, שפונים אליו ימינה ,ממשיכים בו עד הפיצול וממשיכים בנתיב הימני, שם ממשיכים עד החממות וחונים, עולים על השביל למעיין ומגיעים אליו רגלית.

אגם אבוקה ( צילום: ש.ר. )

נחל אבוקה - בריכת אבוקה

בין כפר רופין ועין הנציב אשר באזור בית שאן ועמק המעיינות זורם לו נחל יפה ופחות מוכר, שמו נחל אבוקה. למעשה בריכת המים שאליה זורם הנחל היא גדולה ומרשימה ומזכירה אגם יותר מאשר בריכה.

סביב נחל אבוקה יש נקודות ישיבה שרבים מנצלים אותן לקמפינג. אמנם אין כאן הרבה מקומות ישיבה, אך סביב הנחל יש שיחים המסתירים אותו למי שבא מדרך העפר.

איך להגיע? ניסע על כביש 6668 לכיוון כפר רופין ומעט לפני שנגיע לקיבוץ, נפנה ימינה לדרך עפר. ניסע לאורכה של הדרך עפר בין השדות ובמקביל לנחל אבוקה, לאחר כ-2 ק"מ תגיעו לבריכת אבוקה.

אגם אבוקה ( צילום: ש.ר. )

עין צמד - המסיל הקטן

המים בעין צמד נובעים ישירות מבטן האדמה והם יוצאים מצינור גדול שמזרים אותם לבריכה רדודה וצלולה. המים כאן שקופים ונקיים ואפשר לראות את מגוון הדגים ששוחים כאן. לצד עין צמד ישנה חורשת אקליפטוסים שתחתיה אפשר לשבת ולהנות מקצת צל שחסר מאוד באיזור הבריכה. ניתן להגיע עם הרכב עד לנקודת המים בנסיעה נוחה ופשוטה על דרך שביל עפר.

איך להגיע? כתבו בוויז: בריכת עין צמד – עין הנציב.

עין צמד - בריכת התמר

רוב המטיילים שמגיעים לבלות במעיין עין צמד, רוחצים בבריכת המסיל שנמצאת ממש לצד השביל. רק מעטים יודעים שקרוב מאוד לשם, נחבאת בריכה פסטורלית וקסומה נוספת. הבריכה נקראת "בריכת התמר" משום שהיא נמצאת מתחת לעץ תמר, דקל רחב צמרת, בעל כמה גזעים, שמצל על השטח כולו ומקנה למקום מראה ייחודי.

הבריכה עצמה מאורכת ומתעקלת כבננה, ומהנה לטבול במימיה הצלולים. שימו לב שבכניסה למים יש חלקים בוציים, ולכן כדאי להיכנס אל הבריכה מצידה הימני, היישר אל המים הצלולים

לא רחוק מעפולה יש בריכה ענקית ורדודה שמתאימה למשפחות עם ילדים בכל הגילאים. יש צל, מים צלולים ואם ממש תרצו תוכלו לעשות שם גם קמפינג ממש על המים. המים במעיין פורצים מנביעה תת קרקעית שפעילה כל השנה. עומק הבריכה כ- 60-90 ס"מ ומרכזה מבנה מתקופת המנדט הבריטי ששימש פעם למשאבות שהיום אינן פעילות, כך שאין חשש.

איך להגיע? כתבו בוויז: "עין יזרעאל- מעיין נקבה". הכניסה חינם. הגעה עם הרכב ממש עד המים.

עין יזרעאל

גשר הקנטרה - נחל חרוד

גשר קנטרה נמצא על נחל חרוד, שעליו עוברת תעלה שמשכה בעבר את מימיה מנחל עמל והובילה אותם לשטחים שמצפון לנחל חרוד. בסמוך לגשר תמצאו חורשה נעימה עם שולחנות פיקניק. החלק הזה של נחל חרוד זורם כל השנה ולכן נעים לשמוע את שכשוך המים ביציאתם מהמפל לעבר אגם קטן.

איך להגיע? נוסעים בכביש 71 (עפולה-בית שאן), ובצומת השיטה פונים ימינה לכביש 669. עוברים על פני הכניסה לקיבוץ ניר דוד וממשיכים עד שרואים משמאל לכביש פנייה לדרך עפר עם סימון שבילים אדום, המשולטת לגשר הקנטרה.

גשר הקנטרה בימים שאין שיטפונות ( צילום: מאיר זלזניק )

המפל הנסתר בנחל עמל

בלב עמק המעיינות, לא רחוק מהעיר בית שאן, מסתתר מפל יפהפה ובלתי-מוכר, שזורם אל בריכה קטנה. המים זורמים לכאן דרך מעין תעלה, שנחפרה כנראה לפני מאות שנים, כדי להזרים את מימיו של נחל עמל אל נחל חרוד. רגע לפני מפגש הנחלים, צונחים המים שזורמים בתעלה העתיקה במפל עוצמתי, ויוצרים בריכה יפה ומקום נהדר לבקר בו.

איך להגיע? סעו לחניון הקנטרה. יש וייז לשם. משם לרדת באפיק הנחל 150 מטר עד החיבור עם נחל עמל. תעלו 50 מטר במעלה נחל עמל והמפל יהיה לפניכם.

טבע באזור עמק בית שאן ( צילום: יחיאל פישר )

חורשת גדעון - בריכת גידעונה

חורשת גדעון ובריכת גדעונה ממוקמת בין עמק יזרעאל לעמק המעיינות. בחורשת גדעונה מערך שבילים הכולל שביל מעגלי שאורכו כ-500 מ' המלווה את הפלג משתי גדותיו ושביל נוסף שפונה מזרחה לצד הפלג ומגיע לשרידי שתי טחנות קמח. השביל הקצר עובר בבריכת גדעונה, בריכה יפהפייה שאורכה כ-15 מ' ועומק המים בה כחצי מטר.

איך להגיע? חורשת גדעון נמצאת ליד גן לאומי מעיין חרוד. מכביש בית שאן עפולה (כביש 71) פונים לכיוון הגן הלאומי והיישוב גדעונה, דרך הגשר שעובר מעל כביש 71 ומסילת רכבת העמק, נוסעים כ-600 מ' ומעט לפני היישוב גדעונה פונים שמאלה, נוסעים כ-200 מ' ומגיעים לרחבת החניה של המסלול.

עין הנצי"ב - עין יהודה

בתוך שטחו של קיבוץ עין הנצי”ב בעמק בית שאן נמצא מעיין עין יהודה או בשמו המוכר יותר עין הנצי”ב. עד לשנת 2023 המעיין היה נובע אל בריכה אחת גדולה ועמוקה באיזור פראי וטבעי. בעקבות עומס מבקרים שנוצר במקום הוחלט על הפיכת המקום לגן לאומי ולהסדיר את הנגשתו לציבור הרחב.

מי המעיין מגיעים מנביעת מים טבעית ומשם הם זורמים אל בריכות שנבנו בעומקים שונים כאשר העמוקה מבין כולן עומקה כ 2.5 מטרים. לצד הבריכה המוקה ישנה בריכת שכשוך מושלמת עם ילדים קטנים וגם בריכה נוספת (שלישית במספר) שנסתרת יותר בצד המזרחי של הגן הלאומי כולל מפל קטן, סה”כ 3 בריכות.

איך להגיע? כתבו בוויז: גן לאומי עין יהודה או עין הנציב. לבאים מכביש 90 יש לפנות לכיוון מזרח לכביש מספר 6678. משם נוסעים על פי השילוט לכיוון קיבוץ עין הנצי”ב. נכנסים אל תוך הקיבוץ ומיד כאשר חוצים את השער הצהוב יש לפנות שמאלה אל חניית העפר שהוכשרה לטובת רכבים לצד הכניסה לגן לאומי עין יהודה.

מאגר חמדיה

בחלקו הצפוני של עמק בית שאן, בין קיבוץ חמדיה לגבול המזרחי עם ירדן, נמצא אחד ממאגרי המים היפים הארץ. זוהי בריכת אגירה יפהפייה שמזכירה בצורתה לב, ומוקפת קנים מכל עבריה. הבריכה מגודרת אך ניתן להיכנס אל המים הנעימים, לשחות לאורכה ולרוחבה של הבריכה הענקית, ולהגיע אל מגדל מתכת שמתרומם במרכזה.

איך להגיע? מהישוב חמדיה נוסעים צפונה לכיוון טבריה וכעבור כ-1.3 ק"מ פונים ימינה לפי השילוט. ניסע כ-1 ק"מ, נפנה שמאלה ונמשיך עוד 1 ק"מ עד למאגר.

עין עדעד (המחודש) - עין רפאל

מימיו של המעיין עין עדעד נובעים בלב השטחים החקלאיים של עמק יזרעאל, ויוצרים בריכה טבעית ענקית. בשנים האחרונות שופץ המקום, וכיום יש בו בריכה מאורכת שמגיעה לאורך של יותר מ-100 מטר, ובה שני אזורים - אזור מצומצם שמוצל תחת עצים גבוהים, ובו בריכת שכשוך רדודה ופלג מים קרירים, ואזור רחב ידיים שחשוף לשמש, ובו בריכה רדודה גדולה מאוד.

איך להגיע? כתבו בוויז: עין עדעד היוגב או “עין רפאל” . לבאים מכביש 6 יש לרדת לכיוון יקנעם בכביש 70 ומשם לפנות לכביש 66. על כביש 66 יש לנו כ 11.5 ק”מ עד להגעה לכניסה למושב היוגב. יש להיכנס אל מושב היוגב ומיד לפנות ימינה לכיוון בית העלמין, מכאן היא דרך עפר נוחה לכל רכב שבסופה מגיעים אל המעיין.

טבע באזור עמק בית שאן ( צילום: יחיאל פישר )

עין עזי - עמק יזרעאל

בסמוך לאחד הכבישים הראשיים של עמק יזרעאל כביש 66 בכניסה למושב היוגב נובע מעיין הישר אל תוך מבנה קטן עין עוזי או בשמו הנוסף עין עזי. בצד המערבי של המבנה ישנה כניסה שניתן לרדת לכיוון המים בעזרת סולם. גובה המים בתוך המבנה הוא כמטר וחצי והרחצה בו לא מתאימה לכל אחד בטח לא עם ילדים. מגג המבנה ישנם נדנדות היורדות לכיוון המים לטובת המטיילים.

איך להגיע? כתבו בוויז: עין עוזי היוגב. נפנה לכיוון מושב היוגב מגביש 66 מיד לאחר שנעבור את תחנת הדלק נפנה שמאלה לכביש עפר נוסעים כ 1.8 ק”מ, מחנים את הרכב והולכים בתוך סבך שם נמצא המבנה.

"אם גן עדן בארץ ישראל הוא - בית שאן פִתחו", אמר האמורא ריש לקיש גיסו של גדול הדור רבי יוחנן (עירובין, י"ט, ע"א).