אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
כונני ההצלה והחירום הוזעקו הערב לכביש 675 סמוך למחלף נבות, בעקבות דיווח על תאונת דרכים. הכוננים נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האפנוע במקום,בנוסף העניקו הכוננים טיפול רפואי ראשוני לגבר עם חבלות בגפיים והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים העמק בעפולה (חדשות)