אחרי שבועיים של מנוחה ואגירת כוחות, בין הזמנים אב מתקרב לסיומו, והיום מתחיל השבוע המלא והאחרון | לצערנו, החום כה גדול שהמסלולים והשמורות סגורות, כאשר גם חופי הים הנפרדים עמוסים עד להתפקע | במצבים שכאלה, אוצרות הטבע הן המפלט - ו"עמק המעיינות" או בשמו האמיתי "בקעת בית שאן" - משופעת באוצרות שכאלה | כדי שתוכלו לצאת ולהתרענן, סקרנו עבורכם (כמעט) את כל המעיינות והנחלים שבעמק, תהנו! (בין הזמנים)
השאלה היותר נשאלת בידי אנ"ש היא על מיקומי "מעיינות 5 דקות מתחנת האוטובוס", שכן לרבים מאנ"ש אין רכב פרטי | הכירו את המפל - גשר הקנטרה, אתר שיטפונות ידוע, אליו ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית | תיעוד מדהים (טיולים)