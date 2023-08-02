נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה | בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור | צפו בתיעוד המשמח (בארץ)
אברך ממודיעין עילית יצא עם שני בניו ואביו, לטיול בנחל ייט"ב - שם הם התפצלו לאחר שהסב לא הרגיש טוב | עשרות מתנדבי יחידות החילוץ פעלו לחילוצם, תחילה חולץ הסב במצב קל, לאחריו שני הבנים בני 12 ו-13 ובאמצע הלילה אותר האב - ללא רוח חיים | לפני 24 שנים אחיו נהרג במהלך טיול בנחל יהודיה (אקטואליה)