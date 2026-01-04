הנחל היפה והמרשים במזרח השומרון - חזר לזרום בעוצמה | תיעוד

בשורה משמחת! נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה לאחר תקופה ממושכת של התייבשות.

כמי שסייר במקום פעמים רבות עם קבוצות ותיירים, מדובר בשמחה גדולה לראות את המים חוזרים לערוץ הנחל, יוצרים מפלים קטנים וממלאים את הבריכות לאורך המסלול ועיקר העיקרים - לראות את המגלשה המפורסמת - אמת המים העתיקה שופעת במים.

הנחל, המוכר גם בשמו הערבי ואדי עוג'א, יורד ממורדות הרי השומרון - מהר בעל חצור, שיא הגובה בשומרון בגובה 1,016 מטרים - אל בקעת הירדן, ויוצר נווה מדבר ייחודי בלב האזור הצחיח. השם הערבי "עוג'א" מציין את פיתוליו הרבים של הנחל בדרכו אל הבקעה. לאורך הערוץ נובעים שני מעיינות גדולים: עין סמיה בחלקו העליון ועין עוג'א בחלקו התחתון.

בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור. שנת תשפ"ה הוכרזה כשנת בצורת, עם ירידה חריגה במפלסי המים בכל רחבי הארץ. מי עין סמיה נשאבו לעיר רמאללה, ושאיבה זו מנעה מהמים לזרום במורד הנחל כפי שהיה בעבר.