הנחל היפה והמרשים במזרח השומרון - חזר לזרום בעוצמה | תיעוד

בשורה משמחת! נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה לאחר תקופה ממושכת של התייבשות.
כמי שסייר במקום פעמים רבות עם קבוצות ותיירים, מדובר בשמחה גדולה לראות את המים חוזרים לערוץ הנחל, יוצרים מפלים קטנים וממלאים את הבריכות לאורך המסלול ועיקר העיקרים - לראות את המגלשה המפורסמת - אמת המים העתיקה שופעת במים.
הנחל, המוכר גם בשמו הערבי ואדי עוג'א, יורד ממורדות הרי השומרון - מהר בעל חצור, שיא הגובה בשומרון בגובה 1,016 מטרים - אל בקעת הירדן, ויוצר נווה מדבר ייחודי בלב האזור הצחיח. השם הערבי "עוג'א" מציין את פיתוליו הרבים של הנחל בדרכו אל הבקעה. לאורך הערוץ נובעים שני מעיינות גדולים: עין סמיה בחלקו העליון ועין עוג'א בחלקו התחתון.
בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור. שנת תשפ"ה הוכרזה כשנת בצורת, עם ירידה חריגה במפלסי המים בכל רחבי הארץ. מי עין סמיה נשאבו לעיר רמאללה, ושאיבה זו מנעה מהמים לזרום במורד הנחל כפי שהיה בעבר.
גולת הכותרת של הנחל היא ללא ספק מגלשת העוג'ה - אמת מים עתיקה שנבנתה על תוואי קדום של אמת מים הורדינית כדי להוביל מים ליישובי בקעת הירדן הקדומים.
המגלשה, שאורכה למעלה ממאה מטרים והפרש הגבהים בה מגיע לכ-25 מטרים, מובילה את מי המעיין במורד שיפוע תלול אל בריכה בתחתית. המראה של המים הזורמים במגלשת הבטון העתיקה הוא עוצר נשימה, והבריכה שבסופה מהווה אטרקציה אהובה על מטיילים.
חשוב לציין שהגלישה במגלשה עצמה לא מומלצת ואף מסוכנת, והאתר אינו אתר רחצה רשמי.
בחודשי הקיץ האחרונים עמדה המגלשה יבשה, והמבקרים שהגיעו למקום התאכזבו לגלות ערוץ ללא מים. עכשיו, עם גשמי החורף בשבוע שעבר עין עוג'א שב לנבוע והמים זורמים שוב בכל עוצמתם. הצמחייה לאורך הנחל - עצי שיזף, קנים ותאנים - שבה לפרוח, והדגים שמוצאים מקלט בחללים תת-קרקעיים בימי היובש חזרו להיראות במים.
• • •
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור הנמצא סמוך ליריחו. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע 02-6247955
- קו ליער 1-800-350-550
עם כל הסתייגויות הביטחוניות, יש לציין שיהודים רבים פוקדים ורוחצים במקום. נבנו שתי חוות בסמוך ובסביבות המעיין והמקום הינו שמורת טבע עם פקחים מטעם רשות הטבע והגנים.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
0 תגובות