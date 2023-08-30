שבוע לפני החתונה הגדולה – הרב יוסף משה כהנא מ'לחיים' הפקות יוצא בפרויקט ענק: "א חתונה אין בעלזא" – כל הלהיטים החדשים מבית בעלזא! ניגוני שמחה וריקוד לצד ניגוני רגש ויצירות פאר, שיושמעו בימי השמחה הגדולה בבעלזא. האזינו לטעימה מהניגונים
הניגון החסידי קול ביער אותו מבצע הזמר ארז לב ארי יחד עם הגיטריסט נדב בכר, כבש אפילו את הפלייליסט של גלגלצ. עכשיו, הם מוצאים לאור ניגון נוסף. הניגונים באלבום משתייכים ברובם לחסידות חב"ד לדורותיה, שאף אימצה לה עם השנים את הפיוט 'עזרני א-ל חי' שנפוץ בקרב עדות המזרח וזכה באלבום לגרסא חסידית מיוחדת שמזמר מנחם מנדל קפלן
המנצח, המעבד, המלחין והמפיק משה לאופר מציג כעת פרויקט מוזיקלי מלהיב המוקדש לניגוני חב"ד. לקראת צאת האלבום, מוגש הניגון "אימתי קאתי מר", בביצועו של שלמה שמחה ומקהלת הילדים "שירה חדשה". הניגון, שהפך להמנון הפצת המעיינות הרשמי של חב"ד, לובש גוונים חדשים שנצבעו בידי האמן של משה לאופר
כשתראו את הקליפ הסוחף של הרב יאיר כלב מכפר-חב"ד, גם אתם תצטרפו לקביעה הזאת, ללא היסוס. בפנים: הרב כלב - שבמשך ימות השנה מעביר שיעורים בספר התניא קדישא - מבצע ניגון מיוחד המיוחס להאדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש זצקו"ל. הקליפ - טעימה מדיסק שייצא-לאור בקרוב (ניגונים)
אתר "כיכר השבת" - האתר החרדי המוביל בעולם, גאה להגיש משדר מוזיקלי פורמי, נרחב ומיוחד. במשדר: למעלה משעתיים של מוזיקה שמחה ומקפיצה שנבחרה בקפידה, מכל הזמנים והסוגים - מ"שושנת יעקב", "ויהי בימי אחשוורוש", וניגוני שמחה של חצרות החסידים. האזינו כעת, פורים שמח! (כיכר)
אחרי תקופה משמעותית של שקט תעשייתי, מנדי ג´רופי עושה צעד משמעותי לקראת אלבום חדש. "ברכה והצלחה" הוא הסנונית הראשונה. הסינגל "וישמע" הולחן על-ידי ג´רופי עצמו כשעל העיבוד המקפיץ במיוחד אחראי עמי כהן. שיתוף פעולה ראשוני בין השניים, אגב. האזינו לסינגל החדש