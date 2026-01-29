מטוס של חברת התעופה אייר חוף השנהב שחנה בנמל התעופה הבינלאומי של ניאמיי שבניז'ר נפגע מירי ממקור לא ידוע בלילה שבין ה-28 ל-29 בינואר 2026 | איש לא נפגע מכיוון שלא היו נוסעים ואנשי צוות על המטוס באותו זמן | החברה מסרה כי "הערכת הנזקים נמצאת בעיצומה, וייתכן שהאירוע יחייב השבתה ממושכת של המטוס" (תעופה)
לאחר שבוע בו מוחזק נשיא ניז'ר כבן ערובה על ידי קבוצת מורדים הורתה צרפת על פינוי מיידי של אזרחיה השוהים במדינה | התושבים זועמים על צרפת ומקיימים הפגנות כנגד האחרונה ובעד רוסיה | איומים הדדיים לפעולה צבאית בין מדינות אפריקה התומכות במערב למדינות חסות של רוסיה (בעולם)
פורעים התקבצו סביב לשגרירות צרפת בניז'ר האפריקנית, אחרי ההפיכה הצבאית במדינה, והשחיתו רכוש | בסרטונים שהפכו ויראליים, נראים המפגינים משליכים בחזרה לתוך המבנה הדיפלומטי רימוני גז שנזרקו לעברם על ידי כוחות האבטחה של השגרירות | צרפת מגנה את האירועים ומאיימת בתגובה (בעולם)