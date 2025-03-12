לקראת חג הפורים, קיימה המשטרה בשיתוף גופי אכיפה נוספים מבצעים לאכיפת החוק האוסר על מכירה והפצה של צעצועים מסוכנים | המשטרה השלימה היערכותה לקראת חג פורים ב-9 רשויות ופריסת כוחות מתוגברים לאבטחת כל מוקדי החגיגות (משטרה)
בעקבות המודעות הציבורית הגוברת נגד שימוש בחומרי נפץ והשמעת קולות פיצוצים מבהילים, נרשמה השנה ירידה דרסטית בביקוש ושימוש בנפצים לסוגיהם בקרב צעירים ובני נוער שהיו רגילים להשתמש בחומרים אלו בשנים קודמות (חדשות)
תושב אלעד כבן 19 בלבד נעצר על ידי המשטרה בחשד לסחר ב"צעצועים מסוכנים", החשוד הובא לפני שופט ומעצרו הוארך בחמישה ימים | החשוד נעצר כשברותו גם סכום כסף גדול ואקדח 9 מ"מ | אחרי הניצחון של יהודה בוטבול הלילה, האתגר הראשון של ראש העיר הנבחר יהיה לטפל בתופעת הנוער הנושר שמפיץ את ה"נפצים" המסוכנים לילדי העיר (חדשות, משטרה)