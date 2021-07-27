יש מתכונים שנראים פשוטים מדי כדי לעבוד. זה בדיוק אחד מהם: ענבים קפואים, קצת ליים או לימון - ובלנדר אחד שהופך הכול לסורבה קר, חלק ומרענן. בלי מכונת גלידה, בלי שמנת, בלי בישול ובלי רשימת מצרכים ארוכה (אוכל ומתכונים)
אתם בוודאי מודעים לקסם שיש למוצרים משומרים, אך האם ידעתם שתוכלו להשתמש בהם כדי להכין קינוח, בחמש דקות בלבד? סורבה הקוקוס המלוח הזה עם הבוטנים, הוא ההוכחה לכך. דורש רק שלושה מרכיבים ואפשר להכין אותו בלי מכונת גלידה (מתכונים, אוכל)
כשמזג האוויר מתחיל להתחמם, אנחנו מתחילים לחשוק בקינוחים קלים יותר והסורבה השמנתי הזה בהחלט מתאים לנו. אבוקדו ונענע מתחברים יחד עם לימון ודבש ומה מתקבל? פינוק מתוק ופרשי. אכלו אותו לבד או כשהוא מוגש עם בראוניז שוקולדיים - מומלץ מאד (מתכונים, אוכל)
סורבה המלון-מנטה הזה הוא באופן רשמי כל מה שאנחנו רוצים להכין (ולאכול) בימי הקיץ. תוהים לגבי מקורו של המתכון? חום אימים ושפע של מלון ונענע שגרמו לנו לחשוב, 'למה לא להכין סורבה?'. אגב, הוא גם מהווה סיבה מספיק טובה לרכוש מכונת גלידה. אנחנו קנינו (מתכונים, אוכל)