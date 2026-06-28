המתכון הוויראלי מענבים קפואים שכבש את הרשת

הוראות הכנה

שוטפים את הענבים היטב ומייבשים לגמרי.

בעל מסעדה שפרש חשף סוד בן 40 שנה שהדהים את הלקוחות אריה רוזן | 21.06.26

זה שלב חשוב - אם הענבים ייכנסו למקפיא רטובים מדי, הם יידבקו לגוש אחד.

מסדרים את הענבים בשכבה אחת על מגש או קופסה שטוחה ומכניסים למקפיא ל־4-6 שעות לפחות.

הכי נוח להקפיא לילה מראש.

מעבירים את הענבים הקפואים לבלנדר חזק או למעבד מזון.

מוסיפים את מיץ הליים או הלימון וטוחנים בפולסים קצרים.

ממשיכים לטחון עד שמתקבל מרקם קרמי, כמו סורבה רך.

אם הבלנדר נתקע - מוסיפים כף מים אחת בכל פעם, לא יותר מדי.

טועמים. אם הענבים חמוצים מדי, מוסיפים מעט דבש או סילאן וטוחנים עוד כמה שניות.

מגישים מיד בכוסות קטנות או בקעריות.

למה זה עובד?

הענבים מלאים בנוזלים ובמתיקות טבעית. כשהם קופאים ואז נטחנים במהירות, הם נשברים למרקם קר, דק וחלק - כמעט כמו גלידה פירותית, רק בלי חלב ובלי מכונה. הלימון או הליים מוסיפים חמצמצות שמאזנת את המתיקות וגורמת לטעם להרגיש הרבה יותר “קינוחי”.

הטיפ הקטן שעושה את ההבדל

אל תדלגו על הייבוש לפני ההקפאה. ענבים רטובים יוצרים קרח מיותר ופוגעים במרקם. ענבים יבשים וקפואים היטב ייתנו סורבה הרבה יותר חלק, מבריק ומרענן.

אפשר להכין מראש?

אפשר, אבל הכי טעים לאכול מיד אחרי הטחינה. אם מקפיאים שוב, המרקם מתקשה. במקרה כזה מוציאים מהמקפיא ל־5-10 דקות, ואז מועכים מעט עם כף או טוחנים שוב לכמה שניות.

שדרוגים טעימים

אפשר להוסיף כמה עלי נענע לפני הטחינה, מעט גרידת לימון, או לשלב חצי כוס קוביות מנגו קפואות עם הענבים. אבל בפעם הראשונה כדאי לנסות את הגרסה הבסיסית - היא מפתיעה דווקא בגלל הפשטות שלה.

והכי חשוב: זה קינוח פרווה, מהיר וקיצי, כזה שאפשר להכין גם ברגע האחרון כשמתחשק משהו קר - בלי לפתוח קופסת גלידה.