הם יחשבו שזו יצירה - ואז יגלו שאפשר לאכול אותה: מושלם לחופש

כמות: 8–10 פיצות אישיות בקוטר 9–10 ס"מ.

לבסיס עוגיית הסוכר

מצרכים

190 גרם (1⅓ כוסות) קמח לבן

1 כפית אבקת אפייה

¼ כפית מלח

1½ כפיות קורנפלור

115 גרם חמאה רכה

150 גרם (¾ כוס) סוכר

1 ביצה גדולה

1 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל־175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. בקערה מערבבים את הקמח, הקורנפלור, אבקת האפייה והמלח.

3. בקערה נפרדת מקציפים את החמאה עם הסוכר במשך 2–3 דקות עד שהתערובת בהירה ואוורירית.

4. מוסיפים את הביצה ותמצית הווניל ומערבבים עד לאיחוד.

5. מוסיפים את תערובת הקמח ומערבבים רק עד שנוצר בצק אחיד.

6. מכסים את הקערה ומעבירים למקרר ל־20 דקות.

7. מחלקים את הבצק ל־8–10 כדורים, משטחים כל כדור לעיגול בעובי של כחצי ס"מ ומניחים על התבנית.

8. אופים 10–12 דקות, עד שהשוליים מזהיבים קלות בלבד. מרכז העוגייה צריך להישאר בהיר ורך.

9. מצננים לחלוטין לפני ההרכבה.

לקרם הגבינה

מצרכים

225 גרם גבינת שמנת 25% או 30%

125 מ"ל (½ מיכל) שמנת מתוקה להקצפה

60 גרם (½ כוס) אבקת סוכר

כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

בקערה מערבלים את גבינת השמנת עם אבקת הסוכר והווניל עד שהתערובת חלקה.

מוסיפים את השמנת המתוקה הקרה וממשיכים להקציף 2–3 דקות, עד שמתקבל קרם יציב, אוורירי ונוח למריחה.

שומרים במקרר עד לשימוש.

לקישוט

אפשר לבחור מכל מה שיש בבית:

תותים

קיווי

אוכמניות

ענבים חצויים

מנגו

אפרסק

נקטרינה

בננה

פטל

אננס

לזיגוג (לא חובה)

2 כפות ריבת משמש

1 כפית מים

מחממים כמה שניות במיקרוגל ומערבבים.

מרכיבים יחד

1. מורחים שכבה נדיבה של קרם גבינה על כל עוגייה שהתקררה.

2. כל ילד בוחר את הפירות האהובים עליו ומסדר אותם כרצונו.

3. אפשר ליצור פרצופים, פרחים, לבבות, קשת בענן או כל רעיון אחר.

4. למראה מבריק במיוחד מברישים בעדינות את הפירות בריבת המשמש.

5. מגישים מיד או שומרים במקרר עד להגשה.

כך הילדים משתתפים באמת

מודדים את המרכיבים.

מערבבים את הבצק.

יוצרים כדורים ומשטחים לעוגיות.

מורחים את קרם הגבינה.

בוחרים את הפירות.

מעצבים את הפיצה לפי הדמיון.

מציגים את היצירה שלהם לפני שטועמים.

רעיונות לעיצוב

פרצוף מחייך – בננה לעיניים, אוכמניות לאישונים ותותים לחיוך.

פרח צבעוני – ענב במרכז ועלי כותרת מפרוסות קיווי ותות.

פרפר – כנפיים מתותים וגוף מענב.

קשת בענן – כל שורת פירות בצבע אחר.

לב מתוק – תותים חתוכים בצורת לב ומסגרת של אוכמניות.

טיפ קטן

לפני שמתחילים, סדרו את כל הפירות בקעריות קטנות במרכז השולחן. הילדים ירגישו כאילו הם עומדים מול דוכן תוספות של פיצרייה אמיתית, וכל אחד ירכיב את היצירה האישית שלו. זו בדיוק הנקודה שהופכת את המתכון הזה לא רק לקינוח טעים, אלא גם לפעילות משפחתית מהנה שתעסיק את הילדים ותשאיר להם מזכרת מתוקה מהחופש.

בתאבון!

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