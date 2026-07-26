כיכר השבת
לא תאמינו שזה פרווה

חסי סגל שוברת את האולפן עם מגנום סניקרס מושחת במיוחד

מה קורה כשגלידת וניל קרמית פוגשת לב של טופי קרמל מלוח, חמאת בוטנים וציפוי שוקולד פריך? חסי סגל מכינה באולפן "מבשלים בכיכר" מגנום סניקרס ביתי ומפנק, עם הבסיס הצמחי להקצפה ולבישול של Violife שמעניק מרקם עשיר וקרמי - פרווה, אבל בטעם שמרגיש חלבי לגמרי. צפו בהכנה וגלו איך יוצרים בבית את הקינוח שקשה להפסיק לאכול (אוכל ומתכונים)

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השוקולד נשבר, הקרמל נוזל: המגנום הביתי שחייבים לנסות
השוקולד נשבר, הקרמל נוזל: המגנום הביתי שחייבים לנסות| צילום: צילום: כיכר השבת
מנות/יחידות16
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 2 תבניות סיליקון מגנום

    לגלידה:

    אם אין חלב מרוכז פרווה, אפשר להשתמש ב 4 כפות אינסטנט פודינג וניל.

    לטופי קרמל מלוח:

    למילוי:

    5 כפות חמאת בוטנים

    לציפוי:

    • 200 גרם (כ־1⅓ כוסות) שוקולד מריר קצוץ
    • 60 גרם (כ־½ כוס) חמאת קקאו
    • 50 גרם (כ־⅓ כוס) בוטנים קלויים קצוצים / בוטנים ברס

    אופן ההכנה:

    מכינים את טופי הקרמל:

    מניחים את הסוכר בסיר קטן על להבה בינונית ומבשלים ללא ערבוב עד שהסוכר נמס ומתקבל קרמל בגוון ענברי.

    במקביל מחממים מעט את הבסיס הצמחי Violife הוא צריך להיות חם אך לא רותח.

    מוסיפים בזהירות ובהדרגה את הבסיס הצמחי החם לקרמל ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.

    מוסיפים את הנטורינה והמלח ומערבבים עד לקבלת טופי חלק ומבריק.

    מעבירים לקערה ומצננים לחלוטין לטמפרטורת החדר.

    מכינים את הגלידה:

    מקציפים את הבסיס הצמחי לבישול ולהקצפה 31% Violife כשהוא קר מאוד, עד לקבלת קצפת יציבה.

    מוסיפים את החלב המרוכז הפרווה ומקפלים בעדינות עד לקבלת תערובת אחידה וקרמית.

    מרכיבים את המגנומים:

    ממלאים כל שקע בתבנית בשכבה מתערובת הגלידה.

    יוצרים שקע קטן במרכז ומזלפים מעט מטופי הקרמל המלוח.

    מוסיפים מעט חמאת בוטנים ומפזרים מעט בוטנים קלויים קצוצים.

    מכסים בשכבה נוספת של גלידה עד לסגירת המילוי, מיישרים ומכניסים את מקלות הארטיק.

    מקפיאים לפחות 8 שעות, ועדיף למשך לילה שלם.

    מכינים את הציפוי:

    ממיסים את השוקולד המריר וחמאת הקקאו ומערבבים יחד עד לקבלת ציפוי חלק ונוזלי.

    מוסיפים את הבוטנים הקלויים הקצוצים ומערבבים.

    מחלצים את המגנומים הקפואים מהתבניות ומחזירים אותם למקפיא בזמן שמכינים ומצננים את הציפוי.

    כשהציפוי נוזלי אך אינו חם, טובלים בו את המגנומים הקפואים.

    מניחים על נייר אפייה לכמה רגעים עד שהציפוי מתייצב ומחזירים למקפיא.

    שומרים במקפיא עד להגשה.

    טיפים להצלחה בבית:

    להצלחת המגנומים חשוב להקפיד על כמה כללים:

    מומלץ להקפיא אותם לילה שלם לפני הציפוי, ועדיף במקפיא סגור שלא נפתח בתדירות גבוהה.

    אחרי שמחלצים את המגנומים מהתבניות, מומלץ להחזיר אותם שוב למקפיא ורק אז להכין את הציפוי. ככל שהם קפואים יותר בזמן הטבילה, כך הציפוי נתפס ומתייצב מהר יותר.

    הציפוי צריך להיות נוזלי ובטמפרטורת החדר, אבל לא חם. ציפוי חם עלול להמיס את שכבת הגלידה החיצונית.

    בימים חמים מומלץ לעבוד בסבבים: מוציאים בכל פעם רק כמה מגנומים, טובלים בציפוי ומחזירים מיד למקפיא, ורק אז ממשיכים עם השאר.

    טיפ: אם נשאר לכם טופי קרמל, שמרו אותו במקרר וחממו מעט לפני ההגשה הוא מושלם לזילוף נוסף מעל המגנום או בקינוחים אחרים.

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    בתאבון!

    גלידהחסי סגלקרמלמגנוםמתכון למגנוםViolife
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