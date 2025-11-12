אוהבים קרמבו ומגנום? שטראוס מעלה את המחיר - ואתם תשלמו יותר

רגע לפני שעם ישראל נערך רשמית לעונת החורף, מגיעה הודעה מבאסת מחברת גלידת שטראוס, המשווקת בין היתר את מותג הקרמבו ואת מותגי יוניליוור הבינלאומיים כמו מגנום, קורנטו וקרמיסימו. החברה הודיעה לקמעונאים על עדכון מחירון משמעותי שייכנס לתוקף ב-1 בדצמבר.

העלייה המרבית במוצרים אלו עלולה להגיע לשיעור של 9%. על אף ששיעור העלייה הממוצע בכלל מוצרי החברה עומד על 4.8%, הפגיעה בכיס הצרכני עלולה להיות חדה במיוחד במותגים המזוהים ביותר עם החברה.

גלידת שטראוס, שעברה לאחרונה לפעול תחת חברת הגלידות העולמית של יוניליוור, מסרה בהודעתה כי ההתייקרות היא תוצאה ישירה של "התייקרות משמעותית מתמשכת בעלויות הייצור במפעלינו ובעלויות הלוגיסטיקה".

ההתייקרות הנוכחית מצטרפת לגל עולה של העלאות מחירים ששוטף את המשק הישראלי.

הסנטימנט הציבורי סביב גלי ההתייקרויות מצא ביטוי חריף אף בכנסת, שם טען בעבר ח"כ ביטן בוועדת הכלכלה כי נדמה ש"התחרות היחידה בישראל היא מי מעלה מחיר יותר מהר". נראה אם כן כי גם פינוק מתוק ונוסטלגי כמו הקרמבו לא הצליח לחמוק ממגמת האינפלציה הלוחצת.