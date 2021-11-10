קבלו את הגרסה שלי לקרמבו משודרג: במקום תחתית המורכבת מעוגיה בנאלית עם טעם תעשייתי - מאפין שוקולד צ’יפס ביתי, עסיסי וטעים. מעליו מזלפים מרנג ומצפים בשוקולד - בדיוק כמו המקור. אה, ואל תתנו למראה של הקינוח הזה להטעות אתכם: מדובר בקינוח שקל במיוחד להכנה (מתכונים, אוכל)
החורף הגיע והוציא מהבויידים מטריות ומעילים וגם את הממתק החורפי האהוב 'הקרמבו'. קרמבו הוא ממתק שגם סבא וסבתא זוכרים מילדותם. מדוע? כי בישראל כיכב הקרמבו עוד לפני חטיפים וממתקים רבים שאנחנו מכירים * כל מה שרצית לדעת על 'קרמבו' (אוכל)
ציפי לבני שערכה אתמול שיחת צ'אט עם גולשים רבים, הפתיעה אותם כש"שירבבה" קרמבו לתמונה שפירסמה. לבני אף הדריכה את הגולשים מהיכן אוכלים את הקרבמו. "האם אוכלים את הקרמבו מהביסקוויט או מהקרם". וגם "אני לא שונאת חרדים. סבי היו חרדים. אני עצמי מסורתית" (חדשות, מעניין)