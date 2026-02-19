פורים כבר פה, בכל הכוח. נשות ישראל עמלות על מציאת תחפושות מהזאטוט ועד הנער המתבגר, לצד הכנות לסעודה כיד המלך, בזמן שבעליהן עסוקים במציאת ווארטים וחידושים לסעודה. רק ה'מבינים' תרים אחרי יינות משובחים שיכבדו את החג ויוכיחו כי אין כמוהם בעולם היין.

אז בשבילכם - אותם "מומחים" ו"מבינים", אספנו עשר עובדות מעולם היין שכנראה לא הכרתם...

1. כמה זנים של יין יש בעולם?

לפי קטלוג הגפנים הבין-לאומי (VIVC) (מאגר מידע עצום בגרמניה המשמש כבסיס נתונים גנטי ומדעי) תועדו בעולם למעלה מ-23,000 זנים של גפנים, הכוללים זנים לייצור יין, ענבי מאכל, ועוד. עם זאת, רק כ-1,300 עד 1,500 זנים משמשים בפועל לייצור יין מסחרי, ורוב היין בעולם מיוצר מתוך קבוצה מצומצמת עוד יותר של כ-20-30 זנים פופולריים בלבד (כמו קברנה סוביניון, מרלו, שרדונה וכו').

2. 'מגנום' זה הקטן

בקבוק היין הסטנדרטי מכיל 750 מ"ל, אך במקרים מסוימים השתרשו גם גדלים אחרים של בקבוקים ולהם שמות מקוריים: "מגנום" שמכיל ליטר וחצי, "ג'רובום" (או 'דאבל מגנום') - 3 ליטר, "ירבעם" - 4.5 ליטר, "מתושלח" - 6 ליטר, "שלמנאסר" - 9 ליטר, "בלשצר" - 12 ליטר ו-"נבוכדנצר" שמכיל 15 ליטר.

3. הצבע לא קובע

יין אדום ויין לבן יכולים להיעשות מאותם ענבים, ההבדל הוא בעיקר כמה זמן היין נמצא במגע עם קליפות הענבים. וכן, אפשר להפיק יין לבן מענבים אדומים, אם דואגים להפריד את הזג מהציפה (בשר הענב) מיד אחרי הסחיטה, לפני תחילת התסיסה. (אם ההפרדה נעשית זמן מה אחרי הסחיטה, ועדיין לפני תחילת התסיסה, מקבלים יין ורוד – רוזֶה).

4. יין אדום בריא מאוד

מחקרים שונים קבעו כי לצרכני יין יש סיכוי נמוך יותר ללקות בשבץ מאשר לאלו שלא שותים אותו. כמו כן, שתיית יין אדום מנמיכה את הסיכויים לפתח סכרת מסוג 2 ב-30% – הכל כמובן בהנחה שאתם לא מגזימים עם הכמויות.

5. יין לא משמין

להיפך, מחקרים אחרונים מראים כי אנשים ששותים בכמויות מתונות של אלכוהול באופן שגרתי, בהיקף של משקה אחד ליום, שומרים על היקף שומן תקין. הסיבה לכך היא שהקלוריות מאלכוהול לא מתעכלות כמו קלוריות מפחמימות, שומנים וחלבונים.

6. המדינה של השתיינים

המדינה בה צריכת היין היא הגבוהה בעולם היא... הוותיקן. האפיפיור וחבריו, הם צרכני היין הגדולים בעולם עם כמות שנושקת ל-74 ליטר יין לאדם (!) לשנה. אחרי הוותיקן תמצאו את אנדורה, קרואטיה, סלובניה ובמקום החמישי את צרפת.

7. יש פחד מיין

יש אנשים ברחבי העולם שיש להם פוביה מיין ואפילו יש לזה שם – Oenophobia. הסיבה הנפוצה ביותר לכך שאנשים חוששים מיין היא משום שיין מכיל אלכוהול, אשר הוא רעל שיכול לגרום לתופעות לא נעימות בצריכה מופרזת.

8. אל תשמרו את היין במטבח

במטבח יש יותר מדי חום שעלול לפגוע באיכות של היין. גם המקרר הוא לא מקום בשביל יין מפני שהוא פשוט קר מדי והקור מפריע להתבגרות היין. מצאו ארון חשוך וקריר איפשהו בבית בו אתם יכולים לשמור את כל בקבוקי היין.

9. יין נשמר בשכיבה

אם ברשותכם אוסף של בקבוקי יין, אל תשמרו אותם בעמידה אלא בשכיבה בלבד. כאשר הבקבוק עומד הפקק עלול להתייבש או להתכווץ והחמצן באוויר יכול להיכנס לתוך הבקבוק. אם הבקבוקים לא עם פקקי שעם ניתן לשמור בעמידה. בכל מקרה חשוב לדעת שרוב היינות לא מסוגלים להתיישן יותר מ-5 שנים.

10. לא כל יין משתבח עם השנים

רק אחוז קטן מהיינות בעולם באמת משתפרים עם הזמן. רוב היינות נועדו לשתייה תוך שנתיים-שלוש מהבקבוק. יכולת היין להתיישן תלויה בגורמים כמו זן הענבים, טכניקות ייצור יין, מבנה הטאנינים שלו, החמיצות והאיזון שלו.