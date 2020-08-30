מחפשים פעילות שתעסיק את הילדים, תוציא אותם מהמסכים ותסתיים בקינוח מרשים? במקום עוד יצירה שתישאר על המדף, הכינו יחד פיצות פירות אישיות. כל ילד לש את הבצק, קורץ עיגול, מורח קרם גבינה ומעצב את ה"פיצה" שלו עם פירות צבעוניים. התוצאה יפהפייה, טעימה – והכי חשוב, הילדים נהנים מכל שלב בדרך (מאמע, אוכל)
זה מה שקורה כשעוגיית "סבתא" פוגשת מקרון, וזה נהדר. מתכון לעוגיות קוקוס שתמיד מצליחות ותוך פחות משעה תוכלו להתפנק עם עוגיות פריכות ומתוקות לצד כוס קפה או שוקו לוהט ואם אתם ממש מתעקשים, אפשר גם תה (מתכונים, אוכל)